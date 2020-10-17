Заря - Колос - 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 6-го тура чемпионата Украины Заря и Колос сыграли вничью 1:1. При этом гости спаслись благодаря пенальти на 93-й минуте.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Селезнев (Колос К).
|90'
|Владлен Юрченко (Заря) получает красную карточку.
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
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Источник — Sport.ua
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Но это ещё и вторая жёлтая! Пусть процитирует правило по которому он эту жёлтую выдал. Мне будет очень интересно послушать.
Но это ещё и вторая жёлтая! Пусть процитирует правило по которому он эту жёлтую выдал. Мне будет очень интересно послушать.
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