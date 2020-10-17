6-й тур
Заря
1 : 1
Колос К
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря - Колос - 1:1. Видео голов и обзор матча

Обзор матча УПЛ, в котором соперники забили по голу

  • 17.10.2020 21:56
  • 839 просмотров
  • 3 комментария
Заря - Колос - 1:1. Видео голов и обзор матча
© koloskovalivka.com

В матче 6-го тура чемпионата Украины Заря и Колос сыграли вничью 1:1. При этом гости спаслись благодаря пенальти на 93-й минуте.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Селезнев (Колос К).
90' Владлен Юрченко (Заря) получает красную карточку.
44' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 17.10.2020 22:22
    +1
    Судья три-два-раз!!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.10.2020 22:08
    +1
    Умышленной игры рукой не было. До игрока было максимум 1.5 метра. Объём тела не увеличивался. Мяч летел по воробьям, но никак не в створ. Ну что за бред, Абдула???
    Но это ещё и вторая жёлтая! Пусть процитирует правило по которому он эту жёлтую выдал. Мне будет очень интересно послушать.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.10.2020 22:01
    -2
    Как за такое ставить пенальти? Рука прижата, рука никак не поменяла траекторию мяча... Как?
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 17.10.2020 22:22
    +1
    Судья три-два-раз!!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.10.2020 22:08
    +1
    Умышленной игры рукой не было. До игрока было максимум 1.5 метра. Объём тела не увеличивался. Мяч летел по воробьям, но никак не в створ. Ну что за бред, Абдула???
    Но это ещё и вторая жёлтая! Пусть процитирует правило по которому он эту жёлтую выдал. Мне будет очень интересно послушать.
    Ссылка
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