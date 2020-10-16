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Заря
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Колос К
17.10.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Попытка номер «пять»

  • 16.10.2020 18:46
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Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Заря

С хорошими настроениями подходят к противостоянию обе команды. Луганчане начинают забывать поражения на старте, и вот уже беспроигрышная серия команды составляет три матча, включая ничьи с «Шахтером» и «Динамо». Ковалевцы безболезненно отошли от вылета из Лиги Европы, продолжив свою беспроигрышную серию в УПЛ до четырех поединков. Между прочим, это клубный рекорд!

Подготовку к визиту «Колоса» подопечные Виктора Скрипника вели с прицелом на путь в Англию, так что, возможно, в субботу не обойдется без экспериментов. Хватало их и в спарринге с «Ингульцом» (3:3), который луганчане провели неделю назад. Пять исполнителей пребывали в разных сборных, Александру Гладкому, Дмитрию Хомченовскому и Виталию Вернидубу предоставили отдых, а Максим Гречкин ныне в лазарете. В отсутствие ряда лидеров забитыми голами отличились легионеры Михайло Перович и Ловро Цвек, а также Владислав Кабаев.

Кстати, именно Кабаев забивал «Колосу» в прошлом сезоне – как дома, так и в гостях. Вообще, ковалевцы стали единственной из топ-8 прошлого сезона командой, которая не отбирала очки у луганчан – четыре поражения с общим счетом 1:8. Также забивал «Колосу» в двух матчах Владислав Кочергин, а вот в коллективе Руслана Костышина в этих противостояниях обращают на себя внимание сразу три удаления. К слову, Анатолий Абдула, назначенный главным арбитром на предстоящий матч, в июне работал на встрече команд в Запорожье, предъявив две желтые карточки Олегу Кожушко, уже уехавшему в «Черноморец».

«Колос» готовился к визиту на «Славутич-Арену» в обычном режиме, разве что проводя чуть более интенсивные тренировки. Спаррингов команда не анонсировала, ограничившись двусторонней игрой. Как помним, с «Мариуполем» тренерский штаб произвел сразу три вынужденные замены из-за травм, но сведений о делах в клубном лазарете с тех пор не поступало.

Предстоящий матч станет для ковалевцев юбилейным, сороковым в УПЛ, и лучшим подарком себе и болельщикам стала бы долгожданная победа над «Зарей». В таком случае, останется снять «скальпы» только с «Шахтера» и «Ворсклы» – у всех остальных участников Премьер-лиги очки уже удавалось отбирать. С луганчанами – попытка номер «пять»!

Единственный футболист, огорчавший «Зарю» голами в предыдущих матчах – Денис Костышин. Не теряет надежд пополнить свой бомбардирский реестр и Евгений Селезнев, хотя предыдущий тур форвард провел на скамейке запасных. Кстати, дополнительная «фишка» матча – противостояние двух представителей десятки лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины. Заочно пока что сильнее Александр Гладкий, отличившийся в текущем сезоне уже двумя голами, но, кто знает, как проявят себя экс-«горняки» в личной встрече? Кстати, Селезнев последний раз в УПЛ забивал больше четырех лет назад в матче «Шахтера» с «Черноморцем», а за одесситов тогда играл уже упоминавшийся Владислав Кабаев.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Назарина, Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Гладкий.

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Емец, Богданов, Милько, Смирный, Антюх, Лысенко.

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17 октября, суббота

«Заря» — «Колос»
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
ЗАРЯ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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