Руслан КОСТЫШИН: «Почему на еврокубки фанам можно, а на УПЛ - нет?»

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Зари», а также возмутился тем, что болельщиков не пускают на трибуны.

«Такое ощущение, что сегодня мы могли больше. Пусть это не выглядит вызывающе и пусть не думают, что тренер «Колоса» где-то перегибает, но мне кажется, что на этот день мы могли сыграть лучше. Да, мы спаслись, и ничья для нас это пока что очень качественный результат, поскольку «Заря» в этом чемпионате отобрала уже очка и у «Динамо», и у «Шахтера».

«Не хватает болельщиков. Я когда узнал, что «Заря» возвращает билеты, был расстроен и даже возмущен. Почему на еврокубки можно болельщиков, а на матче УПЛ нет? Это неуважение к другим клубам. Получается, «Динамо» и «Шахтеру» можно, а другим нет. Это как разрешать в кинотеатрах смотреть американские фильмы зрителям, а украинские нет. Или на международных матчах коронавирус становится слабее? Я не знаю, что они думают, эта федерация или МОЗ».

«Жаловаться на кадровые проблемы, когда у нас на замену вышли такие футболисты, как Богданов и Селезнев, неуместно. Одни получают травмы - другие играют. Благодаря президенту у нас в обойме есть достаточное количество квалифицированных игроков, 24 футболиста хорошего качества. И если кто-то получает травму, у меня нет большого переживания, что у нас не получится игра», - сказал Костышин.