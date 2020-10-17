Заря упустила победу на третьей компенсированной минуте

Отчет о матче читайте немного позже ...
Украинская Премьер-лига. 6-й тур
Заря - Колос - 1:1
Кочергин (44) - Селезнев (90+3, с пен.)
Юрченко (90+2)
Фаворов (28), Абу Хана (44), Юрченко (47, 90+2), Цвек (59)
«Заря»: Шевченко, Фаворов (Руфати, 73), Вернидуб, Абу Хана, Цыганикс, Цвек, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Гринь, 74), Гладкий
«Колос»: Кучерук, Кравченко, Гавриш, Максименко, Черноморец, Задоя, Ореховский (Богданов, 46), Смирный (Исаенко, 79), Ильин (Данфа, 67), Морозко (Костышин, 59), Лысенко (Селезнев, 46)
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Стадион: «Славуич-Арена»
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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забила больше? Игра забывается , а счет на табло.
забила больше? Игра забывается , а счет на табло.
Мариуполь упустил, Минай упустил, Заря упустила...
НЕТ!!!
Это всё арбитры порешали исходы матчей!
Что они делают в УПЛ?
Заробитчане, когда в стране безработица с каждым днём растёт?
Аматоров им судить, и не больше
Мариуполь упустил, Минай упустил, Заря упустила...
НЕТ!!!
Это всё арбитры порешали исходы матчей!
Что они делают в УПЛ?
Заробитчане, когда в стране безработица с каждым днём растёт?
Аматоров им судить, и не больше
забила больше? Игра забывается , а счет на табло.
забила больше? Игра забывается , а счет на табло.
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