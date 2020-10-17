6-й тур
Заря
1 : 1
Колос К
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря упустила победу на третьей компенсированной минуте

Свой первый гол за «Колос» после возвращения в Украину с пенальти забил Евгений Селезнев

  • 17.10.2020 21:25
  • 2649 просмотров
  • 19 комментариев
Заря упустила победу на третьей компенсированной минуте
© ФК Заря

Отчет о матче читайте немного позже ...

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

Заря - Колос - 1:1

 Кочергин (44) - Селезнев (90+3, с пен.)

Юрченко (90+2)

Фаворов (28), Абу Хана (44), Юрченко (47, 90+2), Цвек (59)

«Заря»: Шевченко, Фаворов (Руфати, 73), Вернидуб, Абу Хана, Цыганикс, Цвек, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Гринь, 74), Гладкий

«Колос»: Кучерук, Кравченко, Гавриш, Максименко, Черноморец, Задоя, Ореховский (Богданов, 46), Смирный (Исаенко, 79), Ильин (Данфа, 67), Морозко (Костышин, 59), Лысенко (Селезнев, 46)

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Стадион: «Славуич-Арена»

ЗАРЯ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.10.2020 22:26
    0
    Ну слава Аллаху! Тунец хоть с пенальти забил!
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 17.10.2020 22:22
    +1
    а "деревянный" хоть такие позабивает)))
    Ссылка
    alexdnipro88
    online
      alexdnipro88, 17.10.2020 22:13
    0
    ​Не вже паїньки з коваліки не заробили жодної жовтої....Зоря -5
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.10.2020 22:11
    0
    polesse2000, 17.10.2020 22:06
    Sunrise, 17.10.2020 21:59 Но это не отменяет того что Заря сегодня была лучше, забила больше, а судья забрал победу. ----------------------------
    забила больше? Игра забывается , а счет на табло.
    Игра забывается, но ведь не я начал рассуждать "наиграла" ли Заря. А забила больше, Абдула вроде в составе Колоса не значился)))
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 17.10.2020 22:08
    +1
    Судья даже ВАР не посмотрел, не убедился, пенальти с радостью поставил, а его там и не было и удаления тоже. Испортили настроение Заре перед Лестером, вредители какие-то
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 17.10.2020 22:06
    0
    Sunrise, 17.10.2020 21:59 Но это не отменяет того что Заря сегодня была лучше, забила больше, а судья забрал победу. ----------------------------
    забила больше? Игра забывается , а счет на табло.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.10.2020 21:59
    0
    polesse2000, 17.10.2020 21:51
    Если быть объективными , то Зорька на победу не наиграла. В ЛЕ такой шары с падением игрока соперника мало вероятно .
    Наиграла, причём заслуженно. У Колоса был один момент за всю игру. Да, забивать надо второй и заканчивать. Но это не отменяет того что Заря сегодня была лучше, забила больше, а судья забрал победу.
    Ссылка
    byrjyi
      byrjyi, 17.10.2020 21:56
    +1
    Колхозникам снова ничью подарили...
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 17.10.2020 21:56
    +3
    Сначала против Мариуполя Колос вытащили судьи, теперь против Зари. Когда прекратится судейский произвол?
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 17.10.2020 21:51
    -3
    Если быть объективными , то Зорька на победу не наиграла. В ЛЕ такой шары с падением игрока соперника мало вероятно .
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 17.10.2020 21:48
    +5
    Не хочется верить, что Колос проплачивает. Но 2 матч одно и тоже...
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.10.2020 21:48
    +5
    Мда... ну и матч, как после этого ходить на игру из-за таких упоротых судей? Ублюдки просто... Хотя если быть объективным, Заря должна была больше забивать и тогда пох на этот пенальти.
    Ссылка
    ZnatokFootbola
      ZnatokFootbola, 17.10.2020 21:45
    +6
    Колос отскочил. Стечение обстоятельств поставило пенальти в ворота Зари.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 21:44
    +7
    Одно и то же.... 90+
    Мариуполь упустил, Минай упустил, Заря упустила...
    НЕТ!!!
    Это всё арбитры порешали исходы матчей!
    Что они делают в УПЛ?
    Заробитчане, когда в стране безработица с каждым днём растёт?
    Аматоров им судить, и не больше
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 17.10.2020 21:42
    +4
    whitese, 17.10.2020 21:41
    Пеналь, который ставят, когда ну очень нужно...
    когда хорошо заплатили
    Ссылка
    whitese
    online
      whitese, 17.10.2020 21:41
    +5
    Пеналь, который ставят, когда ну очень нужно...
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 17.10.2020 21:40
    +3
    где вар где честные судьи абдула это позор нашего судейства
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 17.10.2020 21:37
    +4
    Заря не упустила а судья пи....рас за деньги презика колоса забрал
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.10.2020 21:37
    +7
    Это пенальти? Это удаление?? И что это вообще за судейская ерунда творится в этом сезоне с распределением очков на 90-х минутах???
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 21:44
    +7
    Одно и то же.... 90+
    Мариуполь упустил, Минай упустил, Заря упустила...
    НЕТ!!!
    Это всё арбитры порешали исходы матчей!
    Что они делают в УПЛ?
    Заробитчане, когда в стране безработица с каждым днём растёт?
    Аматоров им судить, и не больше
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.10.2020 21:37
    +7
    Это пенальти? Это удаление?? И что это вообще за судейская ерунда творится в этом сезоне с распределением очков на 90-х минутах???
    Ссылка
    ZnatokFootbola
      ZnatokFootbola, 17.10.2020 21:45
    +6
    Колос отскочил. Стечение обстоятельств поставило пенальти в ворота Зари.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 17.10.2020 21:48
    +5
    Не хочется верить, что Колос проплачивает. Но 2 матч одно и тоже...
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.10.2020 21:48
    +5
    Мда... ну и матч, как после этого ходить на игру из-за таких упоротых судей? Ублюдки просто... Хотя если быть объективным, Заря должна была больше забивать и тогда пох на этот пенальти.
    Ссылка
    whitese
    online
      whitese, 17.10.2020 21:41
    +5
    Пеналь, который ставят, когда ну очень нужно...
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 17.10.2020 21:42
    +4
    whitese, 17.10.2020 21:41
    Пеналь, который ставят, когда ну очень нужно...
    когда хорошо заплатили
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 17.10.2020 21:37
    +4
    Заря не упустила а судья пи....рас за деньги презика колоса забрал
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 17.10.2020 21:56
    +3
    Сначала против Мариуполя Колос вытащили судьи, теперь против Зари. Когда прекратится судейский произвол?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 17.10.2020 21:40
    +3
    где вар где честные судьи абдула это позор нашего судейства
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 17.10.2020 22:22
    +1
    а "деревянный" хоть такие позабивает)))
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 17.10.2020 22:08
    +1
    Судья даже ВАР не посмотрел, не убедился, пенальти с радостью поставил, а его там и не было и удаления тоже. Испортили настроение Заре перед Лестером, вредители какие-то
    Ссылка
    byrjyi
      byrjyi, 17.10.2020 21:56
    +1
    Колхозникам снова ничью подарили...
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.10.2020 22:26
    0
    Ну слава Аллаху! Тунец хоть с пенальти забил!
    Ссылка
    alexdnipro88
    online
      alexdnipro88, 17.10.2020 22:13
    0
    ​Не вже паїньки з коваліки не заробили жодної жовтої....Зоря -5
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.10.2020 22:11
    0
    polesse2000, 17.10.2020 22:06
    Sunrise, 17.10.2020 21:59 Но это не отменяет того что Заря сегодня была лучше, забила больше, а судья забрал победу. ----------------------------
    забила больше? Игра забывается , а счет на табло.
    Игра забывается, но ведь не я начал рассуждать "наиграла" ли Заря. А забила больше, Абдула вроде в составе Колоса не значился)))
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 17.10.2020 22:06
    0
    Sunrise, 17.10.2020 21:59 Но это не отменяет того что Заря сегодня была лучше, забила больше, а судья забрал победу. ----------------------------
    забила больше? Игра забывается , а счет на табло.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.10.2020 21:59
    0
    polesse2000, 17.10.2020 21:51
    Если быть объективными , то Зорька на победу не наиграла. В ЛЕ такой шары с падением игрока соперника мало вероятно .
    Наиграла, причём заслуженно. У Колоса был один момент за всю игру. Да, забивать надо второй и заканчивать. Но это не отменяет того что Заря сегодня была лучше, забила больше, а судья забрал победу.
    Ссылка
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