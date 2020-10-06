Не нужен Анчелотти. Эвертон отдал Уолкотта Саутгемптону

«Саутгемптон» объявил о подписании вингера «Эвертона» Тео Уолкотта.
31-летний англичанин перебрался в клуб на правах аренды до конца сезона.
Отметим, что Уолкотт играл за «Саутгемптон» в начале своей карьеры и покинул клуб в 2006-м году и перебрался в «Арсенал», за который играл 12 лет.
В 2018-м году он перешел в «Эвертон», за который в прошлом сезоне провел 29 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.
1️⃣4️⃣ years— Southampton FC (@SouthamptonFC) October 5, 2020
8️⃣ months
1️⃣6️⃣ days
It’s been a long wait, but @theowalcott is a #SaintsFC player once more! 😇 pic.twitter.com/OwuygIfPSy
Читайте также: Кьеза в Ювентусе, МЮ подписал Кавани. Последний день трансферного окна.
Источник — ФК Саутгемптон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.