Не нужен Анчелотти. Эвертон отдал Уолкотта Саутгемптону

«Саутгемптон» объявил о подписании вингера «Эвертона» Тео Уолкотта.

31-летний англичанин перебрался в клуб на правах аренды до конца сезона.

Отметим, что Уолкотт играл за «Саутгемптон» в начале своей карьеры и покинул клуб в 2006-м году и перебрался в «Арсенал», за который играл 12 лет.

В 2018-м году он перешел в «Эвертон», за который в прошлом сезоне провел 29 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

