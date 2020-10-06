Не нужен Анчелотти. Эвертон отдал Уолкотта Саутгемптону

Опытный форвард отправился в аренду

  • 06.10.2020 02:37
  • 59 просмотров
  • 0 комментариев
Не нужен Анчелотти. Эвертон отдал Уолкотта Саутгемптону
© ФК Саутгемптон. Тео Уолкотт

«Саутгемптон» объявил о подписании вингера «Эвертона» Тео Уолкотта.

31-летний англичанин перебрался в клуб на правах аренды до конца сезона.

Отметим, что Уолкотт играл за «Саутгемптон» в начале своей карьеры и покинул клуб в 2006-м году и перебрался в «Арсенал», за который играл 12 лет.

В 2018-м году он перешел в «Эвертон», за который в прошлом сезоне провел 29 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Читайте также: Кьеза в Ювентусе, МЮ подписал Кавани. Последний день трансферного окна.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Саутгемптон

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности