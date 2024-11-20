ФОТО. Рой Кин накажет парня своей дочери за гол в ворота Ирландии

Дочь легендарного полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Роя Кина, Лия, помолвлена с футболистом «Саутгемптона» и дебютантом сборной Англии Тейлором Харвудом-Беллисом.

Жених Лии раньше играл за «Манчестер Сити» и дружил с Александром Зинченко – обое продолжают следить друг за другом в Instagram.

Игрок «Саутгемптона» отличился голом в дебютном матче против сборной Ирландии, чем знатно огорчил своего будущего тестя.

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Английские СМИ шутят, что за это гол будущего зятя ждёт наказание, а Рой Кин отшутился в своём брутальном стиле:

«Свадьбы еще не было, а в семье Кина все может измениться молниеносно».

Пара долгое время скрывала свои отношения, но минувшим летом Лия Кин опубликовала пост, оповестив всех о предложении Тейлора – событие состоялось на островах Амальфитанского побережья в Италии.