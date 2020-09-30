ФОТО. Потеряла щенка. Как Свитолина расплакалась на пресс-конференции

Украинская теннисистка пару лет назад забыла в комнате игрушечного щенка

  • 30.09.2020 22:18
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ФОТО. Потеряла щенка. Как Свитолина расплакалась на пресс-конференции
© Twitter. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина расплакалась на пресс-конференции после матча 2-го круга Ролан Гаррос против мексиканки Ренаты Сарасуа.

Когда у Элины спросили, возит ли она с собой свой талисман, игрушечную собачку по кличке Бобик, украинка взгруснула и заплакала:

«Да, это хороший вопрос. На самом деле, очень грустно, но я потеряла его в 2018 году. Я забыла его в комнате. Было очень печально, извините (заплакала). Я его потеряла. Вот так. Это игрушка, но он был моим талисманом, он приносил мне удачу».

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Источник — Twitter

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