Ролан Гаррос. Свитолина с огромным трудом обыграла 178-ю ракетку мира

Украинка проиграла под ноль второй сет и заставила фанатов нервничать

  • 30.09.2020 13:43
  • 4703 просмотра
  • 33 комментария
Ролан Гаррос. Свитолина с огромным трудом обыграла 178-ю ракетку мира
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) добыла еще одну трудную победу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче второго круга украинку едва не остановила Рената Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q).
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика) – 6:3, 0:6, 6:2

Свитолина продолжает играть нестабильно, но за счет класса ей удается побеждать. Сегодняшняя соперница не должна была стать серьезной оппоненткой для украинской теннисистки, но вышло совсем иначе.

Начало первого сета чем-то напомнило предыдущий матч Элины. Она неплохо стартовала, соперница нервничала, что обеспечило преимущество в счете. Мексиканка со временем успокоилась и начала наверстывать упущенное, но Свитолина все же не повторила ошибок встречи с Грачевой и до тай-брейка доводить не стала.

А вот вторая партия получилась хуже не придумаешь. Элина полностью выключилась из игры, получив от Ренаты «баранку». О качестве ее тенниса можно судить по 36% выигранных очков на первой подаче и статистике виннерсов/невынужденных – 2/16. 

В третьем сете более мастеровитой теннисистке все же удалось собрать волю в кулак и добыть победу. Вот этого очень не хватает нашим молодым теннисисткам. Но матч все рано оставил очень неприятное послевкусие. Если в первых кругах Свитолиной достались не очень сильные соперницы, то дальше без стабильной игры ей будет делать просто нечего. Возвращаться после таких провалов с теннисистками хорошего уровня не получится.
 
В следующем круге Свитолина сразится против Екатерины Александровой из России (№31 WTA).
 
Отметим, что Элина впервые за 8 лет проиграла сет под ноль теннисистке, не входящей в топ-100 мирового рейтинга.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Vadin
    online
      Vadin, 30.09.2020 14:51
    0
    Stanislav Matusevych, 30.09.2020 14:40
    Доречі, сітка для Еліни непогано розчищається. Тут і Серена з ахіллом, і Азаренка, яка вчисту програла Шмідловій. Чи зможе Світоліна скористатися вилітом серйозних суперниць?
    Якшо класса вистачить.. Непогана сітка мягко говорячи.. Майже до Халеп
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 30.09.2020 14:42
    0
    Невимовна ностальгія по Еліні зразка переможного Підсумкового Тоді вона була просто монстр! Після надцятого перегляду тих ігор в рази важче спостерігати теперішні муки на корті, бо інакше таку гру назвати не можу... Але все ж надіюсь, бо знаю як Елч може і вміє зібратися в потрібний момент... Тепер далі Александрова... Рідко це роблю, але планую покласти гроші на Еліну. Бо ВІРЮ. Чомусь все ж таки вірю...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 30.09.2020 14:40
    +1
    Доречі, сітка для Еліни непогано розчищається. Тут і Серена з ахіллом, і Азаренка, яка вчисту програла Шмідловій. Чи зможе Світоліна скористатися вилітом серйозних суперниць?
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 30.09.2020 14:39
    +1
    Limb-Ur, 30.09.2020 14:22
    У Еліни після Катерини по сітці дві зустрічі з білорусками, а потім півфінал з Халеп. Так що є можливість зазихнути в цьому році на шолом. А от Жорика Монфіса дуже шкода - після тренувань з Елею, зовсім скис хлопець...
    Мінус Віка Азаренко.. Читаймо
    Ссылка
    dedpixto
      dedpixto, 30.09.2020 14:31
    -1
    я смотрел второй сет - это был ужас! было такое впечатление, что у Свитолиной за спиной невидимый рюкзак на 16 кг! увидев итоговый результат был очень удивлён, мексиканка выносила её, как новичка
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 30.09.2020 14:30
    +3
    Ну, любить Еліна грати в три сети і ви цього у неї не заберете. А ще любить адреналін.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 30.09.2020 14:27
    +3
    Limb-Ur, 30.09.2020 14:22
    У Еліни після Катерини по сітці дві зустрічі з білорусками, а потім півфінал з Халеп. Так що є можливість зазихнути в цьому році на шолом. А от Жорика Монфіса дуже шкода - після тренувань з Елею, зовсім скис хлопець...
    А хто сказав що білоруські на непрофільному грунті навіть друге коло пройдуть
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 30.09.2020 14:25
    +5
    Stanislav Matusevych, 30.09.2020 13:54
    Далі Александрова. Побачимо, як Еліна, по-перше, настроїться, а по-друге, що придумає проти суперниці, яка вміє тримати м'яч у корті.
    Тримати мяч в корті?? Александрова грає в 1-2 удары в стилі Ястремскої.. Попаде чи ні плоскими ударами.. Вкорочені не її коник, тому навіть розібрана Еліна фаворит..
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 30.09.2020 14:25
    -3
    Sashamar, 30.09.2020 14:19
    Станіславе, ну Ви ж спеціаліст, Ви не можете не розуміти, що незвичні умови вирівнюють шанси. Добре, грали під дахом, але все одно холод з вітром. Та й на нові м'ячі скаржаться (хоч Світоліна й ні ).
    Цікава статистика. У турнірі взяли участь 26 гравчинь з перших тридцяти. З них десятеро вже після першого кругу зачохлили ракетки. Плюс Серена, яка явно відчувала, що сьогодні не переможе
    Ніяких виправдань 0:6 від незрозуміло кого та статистиці 2/16 вінерси/невимушені бути не може. Починаючи з Риму, стабільно за 9 ігор Еліна зіграла тільки проти Тайхманн у Страсбурзі. За рахунок класу та характеру поки на РГ матчі витягати вдається. Але ж і суперниці були смішні. Як буде з Александровою? Фаворитом Еліна там точно не буде, що б не ставили буки.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 30.09.2020 14:22
    +2
    У Еліни після Катерини по сітці дві зустрічі з білорусками, а потім півфінал з Халеп. Так що є можливість зазихнути в цьому році на шолом. А от Жорика Монфіса дуже шкода - після тренувань з Елею, зовсім скис хлопець...
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 30.09.2020 14:19
    +6
    Stanislav Matusevych, 30.09.2020 13:49
    Чергова невдала гра. Отримувати бублика від ноунейма, хоч і грунтового, для топа - це провал. Стабільності у грі все так же нема. Без одного з головних козирів грати дуже важко.
    Проблема у тому, що Еліна зазвичай не особливо здатна набирати гру по ходу довгого турніру. Це не Халеп. Тому очікувати раптового поліпшення тенісу у наступних матчах не варто. А це означає, що далі матча-двох шансів затриматися на РГ в Еліни мінімум.
    Станіславе, ну Ви ж спеціаліст, Ви не можете не розуміти, що незвичні умови вирівнюють шанси. Добре, грали під дахом, але все одно холод з вітром. Та й на нові м'ячі скаржаться (хоч Світоліна й ні ).
    Цікава статистика. У турнірі взяли участь 26 гравчинь з перших тридцяти. З них десятеро вже після першого кругу зачохлили ракетки. Плюс Серена, яка явно відчувала, що сьогодні не переможе
    Ссылка
    gudini
    online
      gudini, 30.09.2020 14:17
    +3
    Stanislav Matusevych, 30.09.2020 13:54
    Далі Александрова. Побачимо, як Еліна, по-перше, настроїться, а по-друге, що придумає проти суперниці, яка вміє тримати м'яч у корті.
    Дааа, "звісно" "дуже важке завдання". Треба щось неймовірне вигадувати, адже суперниця непереможна, да і Еліна робить перші кроки в профі турі.
    Поважаю Стаса, але на емоціях часто таку дурню пише.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 30.09.2020 14:10
    +7
    alefteev77, 30.09.2020 14:04
    Свитолина - хитрый соперник. А на грунте еще и играет сильно. Халеп подтвердит.
    Взагалі то Еліна востаннє перемагала ще без шлемну Халеп. А зараз в Сімони вже пара виграних шлемів і перемога в крайньому матчі з Елею.
    Я хочу сказати що румунка, після 3-х програних фіналів шлемів, еволюціонувала в своїй грі і отримала результат. А ми ще живемо римськими перемогами Елі кількарічної давності.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 14:04
    -3
    Валерий Кравчук, 30.09.2020 13:49
    Тренерская установка потренироваться под крышей на нормальном покрытии почти 2 часа успешно выполнена. И только неспециалисты могли увидеть в сием действе какую-то "упорную борьбу" с "тяжёлым трудом". В мастерстве изображать "обессиливание" Элина уступает разве что Карле Суарес-Наварро.
    Свитолина - хитрый соперник. А на грунте еще и играет сильно. Халеп подтвердит.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 14:02
    +4
    симон петлюра, 30.09.2020 13:46
    С каким огромным трудом что за заголовок говно сайт спорт уа
    Они, вполне возможно, матч не смотрели.
    А заголовки для срачей в спорт.уа писать умеют.
    Талант у ребят, чтобы желтое и конфликтное.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 30.09.2020 14:00
    +1
    сайт только девушек в купальниках публикует фейки и заголовки с запахом детского говна
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 30.09.2020 14:00
    -4
    Наша Світоліна -Валідоліна з великими труднощами,але все ж проковтнула тверду мексиканську булочку
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 13:59
    +6
    Свитолина умная и хитрая теннисистка. Так что посмотрим.
    Халеп на грунте Свитолина обыгрывала довольно регулярно.
    Если изучает соперниц, готовит правильную тактику под каждую соперницу.
    Тренировки з Гаелем Монфисом, если они есть - это сильный плюс для Свитолиной.
    Ссылка
    Stepan Zabava
      Stepan Zabava, 30.09.2020 13:56
    +5
    "С огромным трудом" це перебір другий сет не пішов спочатку, а потім вже відверто зливала, з розрахунком на третій.
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 30.09.2020 13:56
    +6
    Stanislav Matusevych, 30.09.2020 13:49
    Чергова невдала гра. Отримувати бублика від ноунейма, хоч і грунтового, для топа - це провал. Стабільності у грі все так же нема. Без одного з головних козирів грати дуже важко.
    Проблема у тому, що Еліна зазвичай не особливо здатна набирати гру по ходу довгого турніру. Це не Халеп. Тому очікувати раптового поліпшення тенісу у наступних матчах не варто. А це означає, що далі матча-двох шансів затриматися на РГ в Еліни мінімум.
    Ви це зараз серйозно? Ви в теніс грали хоча б на любительському рівні? Так ось у 80 відсотках матчів, коли різниця в класі між суперниками така разюча, більш сильний тенісист включає "дурника"
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 30.09.2020 13:46
    +17
    Не, ну с каким огромным трудом? ну выключилась во втором сете, немного потренировалась...
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 30.09.2020 13:49
    +14
    Тренерская установка потренироваться под крышей на нормальном покрытии почти 2 часа успешно выполнена. И только неспециалисты могли увидеть в сием действе какую-то "упорную борьбу" с "тяжёлым трудом". В мастерстве изображать "обессиливание" Элина уступает разве что Карле Суарес-Наварро.
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 30.09.2020 13:46
    +14
    С каким огромным трудом что за заголовок говно сайт спорт уа
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 13:51
    +9
    Stanislav Matusevych, 30.09.2020 13:49
    Чергова невдала гра. Отримувати бублика від ноунейма, хоч і грунтового, для топа - це провал. Стабільності у грі все так же нема. Без одного з головних козирів грати дуже важко.
    Проблема у тому, що Еліна зазвичай не особливо здатна набирати гру по ходу довгого турніру. Це не Халеп. Тому очікувати раптового поліпшення тенісу у наступних матчах не варто. А це означає, що далі матча-двох шансів затриматися на РГ в Еліни мінімум.
    Не спешите ... Элина пролезла в полуфинал Уимблдона, когда на нее вообще никто не ставил на траве. Турнир тяжелый для многих.
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 30.09.2020 13:53
    +8
    Два сета взяла налегке. В третьем совсем булки расслабила. Если это " с огромным трудом" то я даже и не знаю
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.09.2020 13:51
    +8
    победа со слезами на очах....во 2 сете силы покинули Элю она не могла ни нормально подать ни нормально принять,в 3 сете собрав всю свою волю в кулак собрав остатки сил при полной концентрации Эля показала урок и Даяне и Марте,как не смотря ни на что надо выигрывать матчи!!!Однозначно молодец,учитывая усталость после Страсбурга!!!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 30.09.2020 14:10
    +7
    alefteev77, 30.09.2020 14:04
    Свитолина - хитрый соперник. А на грунте еще и играет сильно. Халеп подтвердит.
    Взагалі то Еліна востаннє перемагала ще без шлемну Халеп. А зараз в Сімони вже пара виграних шлемів і перемога в крайньому матчі з Елею.
    Я хочу сказати що румунка, після 3-х програних фіналів шлемів, еволюціонувала в своїй грі і отримала результат. А ми ще живемо римськими перемогами Елі кількарічної давності.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 30.09.2020 14:19
    +6
    Stanislav Matusevych, 30.09.2020 13:49
    Чергова невдала гра. Отримувати бублика від ноунейма, хоч і грунтового, для топа - це провал. Стабільності у грі все так же нема. Без одного з головних козирів грати дуже важко.
    Проблема у тому, що Еліна зазвичай не особливо здатна набирати гру по ходу довгого турніру. Це не Халеп. Тому очікувати раптового поліпшення тенісу у наступних матчах не варто. А це означає, що далі матча-двох шансів затриматися на РГ в Еліни мінімум.
    Станіславе, ну Ви ж спеціаліст, Ви не можете не розуміти, що незвичні умови вирівнюють шанси. Добре, грали під дахом, але все одно холод з вітром. Та й на нові м'ячі скаржаться (хоч Світоліна й ні ).
    Цікава статистика. У турнірі взяли участь 26 гравчинь з перших тридцяти. З них десятеро вже після першого кругу зачохлили ракетки. Плюс Серена, яка явно відчувала, що сьогодні не переможе
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 13:59
    +6
    Свитолина умная и хитрая теннисистка. Так что посмотрим.
    Халеп на грунте Свитолина обыгрывала довольно регулярно.
    Если изучает соперниц, готовит правильную тактику под каждую соперницу.
    Тренировки з Гаелем Монфисом, если они есть - это сильный плюс для Свитолиной.
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 30.09.2020 13:56
    +6
    Stanislav Matusevych, 30.09.2020 13:49
    Чергова невдала гра. Отримувати бублика від ноунейма, хоч і грунтового, для топа - це провал. Стабільності у грі все так же нема. Без одного з головних козирів грати дуже важко.
    Проблема у тому, що Еліна зазвичай не особливо здатна набирати гру по ходу довгого турніру. Це не Халеп. Тому очікувати раптового поліпшення тенісу у наступних матчах не варто. А це означає, що далі матча-двох шансів затриматися на РГ в Еліни мінімум.
    Ви це зараз серйозно? Ви в теніс грали хоча б на любительському рівні? Так ось у 80 відсотках матчів, коли різниця в класі між суперниками така разюча, більш сильний тенісист включає "дурника"
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.09.2020 13:56
    +6
    Александр Ад, 30.09.2020 13:51
    победа со слезами на очах....во 2 сете силы покинули Элю она не могла ни нормально подать ни нормально принять,в 3 сете собрав всю свою волю в кулак собрав остатки сил при полной концентрации Эля показала урок и Даяне и Марте,как не смотря ни на что надо выигрывать матчи!!!Однозначно молодец,учитывая усталость после Страсбурга!!!
    тут і не поспориш. Тому то Еліна і є топ, що може у несприятливі дні витягнути матч, чого не можуть зробити ні Даяна, ні Марта
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 30.09.2020 14:25
    +5
    Stanislav Matusevych, 30.09.2020 13:54
    Далі Александрова. Побачимо, як Еліна, по-перше, настроїться, а по-друге, що придумає проти суперниці, яка вміє тримати м'яч у корті.
    Тримати мяч в корті?? Александрова грає в 1-2 удары в стилі Ястремскої.. Попаде чи ні плоскими ударами.. Вкорочені не її коник, тому навіть розібрана Еліна фаворит..
    Ссылка
    Stepan Zabava
      Stepan Zabava, 30.09.2020 13:56
    +5
    "С огромным трудом" це перебір другий сет не пішов спочатку, а потім вже відверто зливала, з розрахунком на третій.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.09.2020 13:46
    +5
    Победа,которую не хочется подробно комментировать,победила Свитолина и спасибо на этом
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 14:02
    +4
    симон петлюра, 30.09.2020 13:46
    С каким огромным трудом что за заголовок говно сайт спорт уа
    Они, вполне возможно, матч не смотрели.
    А заголовки для срачей в спорт.уа писать умеют.
    Талант у ребят, чтобы желтое и конфликтное.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 13:48
    +4
    Турнир непростой и необычный. Корт дубовые, погода отвратительная, мячи летают непонятно как.
    Волевые, умные и сильные... покажут себя.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 30.09.2020 14:30
    +3
    Ну, любить Еліна грати в три сети і ви цього у неї не заберете. А ще любить адреналін.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 30.09.2020 14:27
    +3
    Limb-Ur, 30.09.2020 14:22
    У Еліни після Катерини по сітці дві зустрічі з білорусками, а потім півфінал з Халеп. Так що є можливість зазихнути в цьому році на шолом. А от Жорика Монфіса дуже шкода - після тренувань з Елею, зовсім скис хлопець...
    А хто сказав що білоруські на непрофільному грунті навіть друге коло пройдуть
    Ссылка
    gudini
    online
      gudini, 30.09.2020 14:17
    +3
    Stanislav Matusevych, 30.09.2020 13:54
    Далі Александрова. Побачимо, як Еліна, по-перше, настроїться, а по-друге, що придумає проти суперниці, яка вміє тримати м'яч у корті.
    Дааа, "звісно" "дуже важке завдання". Треба щось неймовірне вигадувати, адже суперниця непереможна, да і Еліна робить перші кроки в профі турі.
    Поважаю Стаса, але на емоціях часто таку дурню пише.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 30.09.2020 14:22
    +2
    У Еліни після Катерини по сітці дві зустрічі з білорусками, а потім півфінал з Халеп. Так що є можливість зазихнути в цьому році на шолом. А от Жорика Монфіса дуже шкода - після тренувань з Елею, зовсім скис хлопець...
    Ссылка
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