Ролан Гаррос. Свитолина с огромным трудом обыграла 178-ю ракетку мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) добыла еще одну трудную победу на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В матче второго круга украинку едва не остановила Рената Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q).



Ролан Гаррос. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика) – 6:3, 0:6, 6:2

Свитолина продолжает играть нестабильно, но за счет класса ей удается побеждать. Сегодняшняя соперница не должна была стать серьезной оппоненткой для украинской теннисистки, но вышло совсем иначе.

Начало первого сета чем-то напомнило предыдущий матч Элины. Она неплохо стартовала, соперница нервничала, что обеспечило преимущество в счете. Мексиканка со временем успокоилась и начала наверстывать упущенное, но Свитолина все же не повторила ошибок встречи с Грачевой и до тай-брейка доводить не стала.

А вот вторая партия получилась хуже не придумаешь. Элина полностью выключилась из игры, получив от Ренаты «баранку». О качестве ее тенниса можно судить по 36% выигранных очков на первой подаче и статистике виннерсов/невынужденных – 2/16.

В третьем сете более мастеровитой теннисистке все же удалось собрать волю в кулак и добыть победу. Вот этого очень не хватает нашим молодым теннисисткам. Но матч все рано оставил очень неприятное послевкусие. Если в первых кругах Свитолиной достались не очень сильные соперницы, то дальше без стабильной игры ей будет делать просто нечего. Возвращаться после таких провалов с теннисистками хорошего уровня не получится.



В следующем круге Свитолина сразится против Екатерины Александровой из России (№31 WTA).



Отметим, что Элина впервые за 8 лет проиграла сет под ноль теннисистке, не входящей в топ-100 мирового рейтинга.