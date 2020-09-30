Ролан Гаррос. Свитолина с огромным трудом обыграла 178-ю ракетку мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) добыла еще одну трудную победу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче второго круга украинку едва не остановила Рената Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q).
Ролан Гаррос. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика) – 6:3, 0:6, 6:2
Свитолина продолжает играть нестабильно, но за счет класса ей удается побеждать. Сегодняшняя соперница не должна была стать серьезной оппоненткой для украинской теннисистки, но вышло совсем иначе.
Начало первого сета чем-то напомнило предыдущий матч Элины. Она неплохо стартовала, соперница нервничала, что обеспечило преимущество в счете. Мексиканка со временем успокоилась и начала наверстывать упущенное, но Свитолина все же не повторила ошибок встречи с Грачевой и до тай-брейка доводить не стала.
А вот вторая партия получилась хуже не придумаешь. Элина полностью выключилась из игры, получив от Ренаты «баранку». О качестве ее тенниса можно судить по 36% выигранных очков на первой подаче и статистике виннерсов/невынужденных – 2/16.
В третьем сете более мастеровитой теннисистке все же удалось собрать волю в кулак и добыть победу. Вот этого очень не хватает нашим молодым теннисисткам. Но матч все рано оставил очень неприятное послевкусие. Если в первых кругах Свитолиной достались не очень сильные соперницы, то дальше без стабильной игры ей будет делать просто нечего. Возвращаться после таких провалов с теннисистками хорошего уровня не получится.
В следующем круге Свитолина сразится против Екатерины Александровой из России (№31 WTA).
Отметим, что Элина впервые за 8 лет проиграла сет под ноль теннисистке, не входящей в топ-100 мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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Цікава статистика. У турнірі взяли участь 26 гравчинь з перших тридцяти. З них десятеро вже після першого кругу зачохлили ракетки. Плюс Серена, яка явно відчувала, що сьогодні не переможе
Проблема у тому, що Еліна зазвичай не особливо здатна набирати гру по ходу довгого турніру. Це не Халеп. Тому очікувати раптового поліпшення тенісу у наступних матчах не варто. А це означає, що далі матча-двох шансів затриматися на РГ в Еліни мінімум.
Цікава статистика. У турнірі взяли участь 26 гравчинь з перших тридцяти. З них десятеро вже після першого кругу зачохлили ракетки. Плюс Серена, яка явно відчувала, що сьогодні не переможе
Поважаю Стаса, але на емоціях часто таку дурню пише.
Я хочу сказати що румунка, після 3-х програних фіналів шлемів, еволюціонувала в своїй грі і отримала результат. А ми ще живемо римськими перемогами Елі кількарічної давності.
А заголовки для срачей в спорт.уа писать умеют.
Талант у ребят, чтобы желтое и конфликтное.
Халеп на грунте Свитолина обыгрывала довольно регулярно.
Если изучает соперниц, готовит правильную тактику под каждую соперницу.
Тренировки з Гаелем Монфисом, если они есть - это сильный плюс для Свитолиной.
Проблема у тому, що Еліна зазвичай не особливо здатна набирати гру по ходу довгого турніру. Це не Халеп. Тому очікувати раптового поліпшення тенісу у наступних матчах не варто. А це означає, що далі матча-двох шансів затриматися на РГ в Еліни мінімум.
Проблема у тому, що Еліна зазвичай не особливо здатна набирати гру по ходу довгого турніру. Це не Халеп. Тому очікувати раптового поліпшення тенісу у наступних матчах не варто. А це означає, що далі матча-двох шансів затриматися на РГ в Еліни мінімум.
Я хочу сказати що румунка, після 3-х програних фіналів шлемів, еволюціонувала в своїй грі і отримала результат. А ми ще живемо римськими перемогами Елі кількарічної давності.
Проблема у тому, що Еліна зазвичай не особливо здатна набирати гру по ходу довгого турніру. Це не Халеп. Тому очікувати раптового поліпшення тенісу у наступних матчах не варто. А це означає, що далі матча-двох шансів затриматися на РГ в Еліни мінімум.
Цікава статистика. У турнірі взяли участь 26 гравчинь з перших тридцяти. З них десятеро вже після першого кругу зачохлили ракетки. Плюс Серена, яка явно відчувала, що сьогодні не переможе
Халеп на грунте Свитолина обыгрывала довольно регулярно.
Если изучает соперниц, готовит правильную тактику под каждую соперницу.
Тренировки з Гаелем Монфисом, если они есть - это сильный плюс для Свитолиной.
Проблема у тому, що Еліна зазвичай не особливо здатна набирати гру по ходу довгого турніру. Це не Халеп. Тому очікувати раптового поліпшення тенісу у наступних матчах не варто. А це означає, що далі матча-двох шансів затриматися на РГ в Еліни мінімум.
А заголовки для срачей в спорт.уа писать умеют.
Талант у ребят, чтобы желтое и конфликтное.
Волевые, умные и сильные... покажут себя.
Поважаю Стаса, але на емоціях часто таку дурню пише.
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