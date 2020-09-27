Ярмоленко остался в запасе на матч с Вулверхэмптоном

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко начнет в запасе матч 3-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Похоже, наставника «Вест Хэма» Давида Мойєса не убедила феерия украинца в поединке Кубка Английской лиги против «Халл Сити», в котором Ярмоленко забил два мяча и отдал две голевые передачи.
С первых минут у «Вест Хэма» выйдет такой состав.
Our line-up for this evening's match...#WHUWOL pic.twitter.com/JvRd9D22F4— West Ham United (@WestHam) September 27, 2020
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Источник — Sport.ua
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