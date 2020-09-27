Ярмоленко остался в запасе на матч с Вулверхэмптоном

Украинский полузащитник не в фаворе у наставника

  • 27.09.2020 20:48
  • 272 просмотра
  • 4 комментария
Ярмоленко остался в запасе на матч с Вулверхэмптоном
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко начнет в запасе матч 3-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Похоже, наставника «Вест Хэма» Давида Мойєса не убедила феерия украинца в поединке Кубка Английской лиги против «Халл Сити», в котором Ярмоленко забил два мяча и отдал две голевые передачи.

С первых минут у «Вест Хэма» выйдет такой состав.

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 21:01
    0
    Гробит лучшего игрока нашей сборной.. может ему статистику выслать!?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.09.2020 21:01
    +2
    Надо полагать, что феерия в кубке с командой первой лиги существенно отличается от чемпионата в Премьерлиге....
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.09.2020 21:00
    -1
    Та сколько можно Мойес!? Он тебе что звезду с неба должен достать, чтобы ты его в старте выпустил?
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 27.09.2020 20:58
    +1
    Мойес петушара
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.09.2020 21:01
    +2
    Надо полагать, что феерия в кубке с командой первой лиги существенно отличается от чемпионата в Премьерлиге....
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 27.09.2020 20:58
    +1
    Мойес петушара
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 21:01
    0
    Гробит лучшего игрока нашей сборной.. может ему статистику выслать!?
    Ссылка
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