Вест Хэм – Халл Сити – 5:1. Спектакль от Ярмоленко. Видео голов и обзор

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» на своем поле разгромил «Халл Сити» со счетом 5:1.
Героем матча стал украинец Андрей Ярмоленко, который забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.
Смотрите видео голов и обзор матча «Вест Хэм» – «Халл Сити» – 5:1
Голы: Снодграсс, 18, Халлер, 45, 90+1, Ярмоленко, 56 (пен), 90+2 – Уилкс, 70.
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Источник — Sport.ua
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