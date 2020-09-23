Вест Хэм – Халл Сити – 5:1. Спектакль от Ярмоленко. Видео голов и обзор

Украинский вингер забил два гола и отдал две голевых передачи на партнеров

  • 23.09.2020 00:51
  • 619 просмотров
  • 1 комментарий
Вест Хэм – Халл Сити – 5:1. Спектакль от Ярмоленко. Видео голов и обзор
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В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» на своем поле разгромил «Халл Сити» со счетом 5:1.

Героем матча стал украинец Андрей Ярмоленко, который забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

Смотрите видео голов и обзор матча «Вест Хэм» – «Халл Сити» – 5:1

Голы: Снодграсс, 18, Халлер, 45, 90+1, Ярмоленко, 56 (пен), 90+2 – Уилкс, 70.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 01:08
    0
    Чувак на магнитоле устал музон подрубюать каждый раз
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 01:08
    0
    Чувак на магнитоле устал музон подрубюать каждый раз
    Ссылка
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