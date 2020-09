Два гола и две передачи! Ярмоленко провел феерический матч в Кубке лиги

Сегодня, 22 сентября, прошли матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Вест Хэм» на своем поле разгромил «Халл Сити» со счетом 5:1. Героем матча стал украинец Андрей Ярмоленко.

Вингер вышел в основе хозяев поля и за 45 первых минут отдал две шикарных голевых передачи.

А во втором тайме Андрей отличился и сам, четко реализовав 11-метровый удар. В конце матча Ярмоленко оформил дубль, поставив точку на 90+2 минуте игры!

Кубок английской лиги

1/16 финала, 22 сентября

«Вест Хэм» – «Халл Сити» – 5:1

Голы: Снодграсс, 18, Халлер, 45, 90+1, Ярмоленко, 56 (пен), 90+2 – Уилкс, 70.

«Вест Бромвич» – «Брентфорд» – 2:2 (пен. 4:5)

«Ньюпорт» – «Уотфорд» – 3:1

Видео результивных действий Ярмоленко

ГОЛ! 1:0. Снодграсс (ассист: Ярмоленко), 18 мин.

Yarmolenko chips it to Snodgrass who volleys it in to give West Ham a 1-0 lead over Hull City

pic.twitter.com/jdXAt0NBsL