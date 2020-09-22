Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка лиги против Халл Сити

Сегодня, 22 сентября, пройдет матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

На поле Олимпийского стадиона в Лондоне в 21:30 по киевскому времени выйдут «Вест Хэм» и «Халл Сити».

Стали известны стартовые составы команд.

Украинец Андрей Ярмоленко выйдет в основе хозяев поля. Пресс-служба «молотобойцев» даже разместила фото Андрея при анонсе стартового состава команды.