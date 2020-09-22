Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка лиги против Халл Сити

22 сентября в 21:30 состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги

  • 22.09.2020 20:35
  • 377 просмотров
  • 2 комментария
Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка лиги против Халл Сити
© Twitter. Андрей Ярмоленко

Сегодня, 22 сентября, пройдет матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

На поле Олимпийского стадиона в Лондоне в 21:30 по киевскому времени выйдут «Вест Хэм» и «Халл Сити».

Стали известны стартовые составы команд.

Украинец Андрей Ярмоленко выйдет в основе хозяев поля. Пресс-служба «молотобойцев» даже разместила фото Андрея при анонсе стартового состава команды.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 20:44
    0
    Бревно выйдет в основе, удивительно.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 22.09.2020 20:41
    -1
    типа вестхем основу выставил
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 20:44
    0
    Бревно выйдет в основе, удивительно.
    Ссылка
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