ВИДЕО. Дубль! Как Ярмоленко поставил точку в матче против Халл Сити

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» на своем поле разгромил «Халл Сити» со счетом 5:1.

Героем матча стал украинец Андрей Ярмоленко, который забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

Вингер молотобойцев точным ударом поставил точку на 90+2 минуте игры.

ГОЛ! 5:1. Андрей Ярмоленко, 90+2 мин.

Yarmolenko adds his 2nd to make it 5-1. pic.twitter.com/LraM4NKLn1