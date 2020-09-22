ВИДЕО. Дубль! Как Ярмоленко поставил точку в матче против Халл Сити

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» на своем поле разгромил «Халл Сити» со счетом 5:1.
Героем матча стал украинец Андрей Ярмоленко, который забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.
Вингер молотобойцев точным ударом поставил точку на 90+2 минуте игры.
ГОЛ! 5:1. Андрей Ярмоленко, 90+2 мин.
Yarmolenko adds his 2nd to make it 5-1. pic.twitter.com/LraM4NKLn1— 𝔽𝕠𝕣𝕖𝕧𝕖𝕣 𝔹𝕠𝕝𝕖𝕪𝕟 (@Forever_Boleyn) September 22, 2020
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Источник — Sport.ua
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