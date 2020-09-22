ВИДЕО. Дубль! Как Ярмоленко поставил точку в матче против Халл Сити

Украинский вингер забил 5-й гол «Вест Хэма» на 90+2 минуте матча Кубка лиги

  • 22.09.2020 23:38
  • 2303 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Дубль! Как Ярмоленко поставил точку в матче против Халл Сити
© Twitter

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» на своем поле разгромил «Халл Сити» со счетом 5:1.

Героем матча стал украинец Андрей Ярмоленко, который забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

Вингер молотобойцев точным ударом поставил точку на 90+2 минуте игры.

ГОЛ! 5:1. Андрей Ярмоленко, 90+2 мин.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 23.09.2020 00:15
    +4
    Да👏👏👏 Андрюха действительно набрал хорошую форму, главное чтоб целый остался на игру сборной😉
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 23.09.2020 00:14
    +2
    DKTheBest2, 23.09.2020 00:04
    Схоже, що Тимофіюку зарплатню видають травою.
    Дерьмом , дабы кацапомордая свинья могла вовремя слепить петуха из самого руццкого материала ...🤣🤣
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.09.2020 00:05
    -7
    DKTheBest2, 23.09.2020 00:04
    Схоже, що Тимофіюку зарплатню видають травою.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.09.2020 00:04
    +3
    Схоже, що Тимофіюку зарплатню видають травою.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 23:59
    -9
    Андрій Ванчак, 22.09.2020 23:58
    О, гівно не спить, бояра парашинська по ходу не пре, утирок?
    Ты уже попрыгало?
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 22.09.2020 23:58
    +6
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 23:50
    Во счастья-то сколько, бревно раз в год что-то там забило непонятно кому.
    О, гівно не спить, бояра парашинська по ходу не пре, утирок?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 23:50
    -13
    Во счастья-то сколько, бревно раз в год что-то там забило непонятно кому.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 22.09.2020 23:58
    +6
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 23:50
    Во счастья-то сколько, бревно раз в год что-то там забило непонятно кому.
    О, гівно не спить, бояра парашинська по ходу не пре, утирок?
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 23.09.2020 00:15
    +4
    Да👏👏👏 Андрюха действительно набрал хорошую форму, главное чтоб целый остался на игру сборной😉
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.09.2020 00:04
    +3
    Схоже, що Тимофіюку зарплатню видають травою.
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 23.09.2020 00:14
    +2
    DKTheBest2, 23.09.2020 00:04
    Схоже, що Тимофіюку зарплатню видають травою.
    Дерьмом , дабы кацапомордая свинья могла вовремя слепить петуха из самого руццкого материала ...🤣🤣
    Ссылка
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