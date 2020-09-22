ВИДЕО. Шикарно раздает. Ярмоленко сделал два ассиста в матче Кубка лиги

Сегодня, 22 сентября, проходят матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.
После первого тайма «Вест Хэм» дома побеждает «Халл Сити» со счетом 2:0.
Украинец Андрей Ярмоленко вышел в основе хозяев поля и за 45 минут отдал две шикарных голевых передачи.
ГОЛ! 1:0. Снодграсс (ассист: Ярмоленко), 18 мин.
Yarmolenko chips it to Snodgrass who volleys it in to give West Ham a 1-0 lead over Hull City— Back Again With Troopz Podcast (@BackAgainShow) September 22, 2020
pic.twitter.com/jdXAt0NBsL
ГОЛ! 2:0. Халлер (ассист: Ярмоленко), 45 мин.
Haller pic.twitter.com/Vur59B3Ctm— John ⚒ (@bigknightywhu) September 22, 2020
Источник — Sport.ua
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По-любому школота не образованная.
That's all)
Но играют с Халлом, поэтому так себе достижение)
По-любому школота не образованная.
Жопа Тимофеюка вылетела в стратосферу
Бойкнюк ошмётки своего гузна обнаружил в Гренландии
но это Первая лига, даже не Чемпионшип. У болел Вест Хэма сдержанные реакции и бурной радости не наблюдается. Зато продолжают форсить тег #GSBOUT - Голд-Салливан-Брэйди на выход, два владельца Вест Хэма, Дэвид Салливан и Дэвид Голд, а также вице-президент клуба Каррен Брэйди.
🧯 , на держи . Только по назначению используй , а не вместо стула, как вы с Бойкинючкой любите
🧯 , на держи . Только по назначению используй , а не вместо стула, как вы с Бойкинючкой любите
По-любому школота не образованная.
Жопа Тимофеюка вылетела в стратосферу
Бойкнюк ошмётки своего гузна обнаружил в Гренландии
По-любому школота не образованная.
That's all)
но это Первая лига, даже не Чемпионшип. У болел Вест Хэма сдержанные реакции и бурной радости не наблюдается. Зато продолжают форсить тег #GSBOUT - Голд-Салливан-Брэйди на выход, два владельца Вест Хэма, Дэвид Салливан и Дэвид Голд, а также вице-президент клуба Каррен Брэйди.
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