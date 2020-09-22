ВИДЕО. Шикарно раздает. Ярмоленко сделал два ассиста в матче Кубка лиги

После первого тайма «Вест Хэм» дома побеждает «Халл Сити» со счетом 2:0

  • 22.09.2020 22:29
  • 6827 просмотров
  • 19 комментариев
ВИДЕО. Шикарно раздает. Ярмоленко сделал два ассиста в матче Кубка лиги
© Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Сегодня, 22 сентября, проходят матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

После первого тайма «Вест Хэм» дома побеждает «Халл Сити» со счетом 2:0.

Украинец Андрей Ярмоленко вышел в основе хозяев поля и за 45 минут отдал две шикарных голевых передачи.

ГОЛ! 1:0. Снодграсс (ассист: Ярмоленко), 18 мин. 

ГОЛ! 2:0. Халлер (ассист: Ярмоленко), 45 мин. 

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Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 22.09.2020 23:28
    0
    sergio_terry, 22.09.2020 23:04
    Админы, прошу, заблокируйте это говно. Воно ж меле шо попало, что в больную голову прийдет то и пишет.
    По-любому школота не образованная.
    Або жертва динамівських ультрас
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 22.09.2020 23:26
    0
    It was very clever!
    That's all)
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 22.09.2020 23:17
    -1
    Может будет признан лучшим игроком матча.
    Но играют с Халлом, поэтому так себе достижение)
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 22.09.2020 23:04
    +13
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:36
    О бл, бревно раз в год что-то сделало, событие века.
    Админы, прошу, заблокируйте это говно. Воно ж меле шо попало, что в больную голову прийдет то и пишет.
    По-любому школота не образованная.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.09.2020 22:59
    +11
    Добре, що на сайті пасеться срашистське опудало-Тимофеюк. Хоч всі мають змогу оцінити ефект зайвоі хромосоми.
    Ссылка
    LosDynamos
    online
      LosDynamos, 22.09.2020 22:56
    +6
    Форма соперника похожа на форму Шахтера. Естественный раздражитель )))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 22:56
    +8
    Ярмола гол .
    Жопа Тимофеюка вылетела в стратосферу
    Бойкнюк ошмётки своего гузна обнаружил в Гренландии
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 22.09.2020 22:53
    +7
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:40
    А ты уже попрыгало?
    а тебе вже черговий раз опустили, пітушара камєрно-лугандонська)))
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.09.2020 22:52
    +16
    Харош, на то он лучший украинский футболист современности. Продолжай в том же духе Андрюха, чтобы знатно бомбило у ватных кротофилов
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.09.2020 22:44
    0
    Норм,
    но это Первая лига, даже не Чемпионшип. У болел Вест Хэма сдержанные реакции и бурной радости не наблюдается. Зато продолжают форсить тег #GSBOUT - Голд-Салливан-Брэйди на выход, два владельца Вест Хэма, Дэвид Салливан и Дэвид Голд, а также вице-президент клуба Каррен Брэйди.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:40
    -31
    Андрій Стадник, 22.09.2020 22:38
    Ти вже з помийки виліз?
    А ты уже попрыгало?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 22:39
    +22
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:36
    О бл, бревно раз в год что-то сделало, событие века.
    Не бомбит у меня не бомбит (с)
    🧯 , на держи . Только по назначению используй , а не вместо стула, как вы с Бойкинючкой любите
    Ссылка
    Андрій Стадник
    online
      Андрій Стадник, 22.09.2020 22:38
    +22
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:36
    О бл, бревно раз в год что-то сделало, событие века.
    Ти вже з помийки виліз?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:36
    -40
    О бл, бревно раз в год что-то сделало, событие века.
    Ссылка
    Андрій Стадник
    online
      Андрій Стадник, 22.09.2020 22:36
    +16
    Ще й правою вирізав.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 22:36
    +15
    А Андрюха молодице , ждём повторения за сборную !!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 22:35
    +11
    Андрей Овчаренко, 22.09.2020 22:34
    Едрить Бойкинюку всю ночь теперь очко зашивать
    Он ещё после АЗ ошмётки не собрал
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 22:34
    +13
    Едрить Бойкинюку всю ночь теперь очко зашивать
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 22.09.2020 22:32
    +18
    Хорош!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 22:39
    +22
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:36
    О бл, бревно раз в год что-то сделало, событие века.
    Не бомбит у меня не бомбит (с)
    🧯 , на держи . Только по назначению используй , а не вместо стула, как вы с Бойкинючкой любите
    Ссылка
    Андрій Стадник
    online
      Андрій Стадник, 22.09.2020 22:38
    +22
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:36
    О бл, бревно раз в год что-то сделало, событие века.
    Ти вже з помийки виліз?
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 22.09.2020 22:32
    +18
    Хорош!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.09.2020 22:52
    +16
    Харош, на то он лучший украинский футболист современности. Продолжай в том же духе Андрюха, чтобы знатно бомбило у ватных кротофилов
    Ссылка
    Андрій Стадник
    online
      Андрій Стадник, 22.09.2020 22:36
    +16
    Ще й правою вирізав.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 22:36
    +15
    А Андрюха молодице , ждём повторения за сборную !!!
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 22.09.2020 23:04
    +13
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:36
    О бл, бревно раз в год что-то сделало, событие века.
    Админы, прошу, заблокируйте это говно. Воно ж меле шо попало, что в больную голову прийдет то и пишет.
    По-любому школота не образованная.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 22:34
    +13
    Едрить Бойкинюку всю ночь теперь очко зашивать
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.09.2020 22:59
    +11
    Добре, що на сайті пасеться срашистське опудало-Тимофеюк. Хоч всі мають змогу оцінити ефект зайвоі хромосоми.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 22:35
    +11
    Андрей Овчаренко, 22.09.2020 22:34
    Едрить Бойкинюку всю ночь теперь очко зашивать
    Он ещё после АЗ ошмётки не собрал
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 22:56
    +8
    Ярмола гол .
    Жопа Тимофеюка вылетела в стратосферу
    Бойкнюк ошмётки своего гузна обнаружил в Гренландии
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 22.09.2020 22:53
    +7
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:40
    А ты уже попрыгало?
    а тебе вже черговий раз опустили, пітушара камєрно-лугандонська)))
    Ссылка
    LosDynamos
    online
      LosDynamos, 22.09.2020 22:56
    +6
    Форма соперника похожа на форму Шахтера. Естественный раздражитель )))
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 22.09.2020 23:28
    0
    sergio_terry, 22.09.2020 23:04
    Админы, прошу, заблокируйте это говно. Воно ж меле шо попало, что в больную голову прийдет то и пишет.
    По-любому школота не образованная.
    Або жертва динамівських ультрас
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 22.09.2020 23:26
    0
    It was very clever!
    That's all)
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.09.2020 22:44
    0
    Норм,
    но это Первая лига, даже не Чемпионшип. У болел Вест Хэма сдержанные реакции и бурной радости не наблюдается. Зато продолжают форсить тег #GSBOUT - Голд-Салливан-Брэйди на выход, два владельца Вест Хэма, Дэвид Салливан и Дэвид Голд, а также вице-президент клуба Каррен Брэйди.
    Ссылка
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