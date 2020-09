ВИДЕО. Шикарно раздает. Ярмоленко сделал два ассиста в матче Кубка лиги

Сегодня, 22 сентября, проходят матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

После первого тайма «Вест Хэм» дома побеждает «Халл Сити» со счетом 2:0.

Украинец Андрей Ярмоленко вышел в основе хозяев поля и за 45 минут отдал две шикарных голевых передачи.

ГОЛ! 1:0. Снодграсс (ассист: Ярмоленко), 18 мин.

Yarmolenko chips it to Snodgrass who volleys it in to give West Ham a 1-0 lead over Hull City

pic.twitter.com/jdXAt0NBsL