Ярмоленко повторил достижение Снодграсса, своего партнера по Вест Хэму

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко стал первым игроком, который дважды забил и два раза ассистировал в матче Кубка лиги, за последние два года.

Его нынешний товарищ по команде Роберт Снодграсс набрал 2+2 результативных очка в сентябре 2018 года за «Вест Хэм» в игре против «Маклсфилд Таун».

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» на своем поле разгромил «Халл Сити» со счетом 5:1.

2 + 2 - Andriy Yarmolenko is the first player to score twice and assist twice in a League Cup game since his current team-mate Robert Snodgrass did so in September 2018 for West Ham against Macclesfield Town. Catalyst. #CarabaoCup pic.twitter.com/vwlRBbOKyu