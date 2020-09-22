ВИДЕО. Ярмоленко реализовал пенальти за Вест Хэм в матче Кубка лиги

Сегодня, 22 сентября, проходят матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Вест Хэм» на своем поле громит «Халл Сити» со счетом 3:0.
Украинец Андрей Ярмоленко вышел в основе хозяев поля и за 45 первых минут отдал две шикарных голевых передачи.
А во втором тайме Андрей отличился и сам, четко реализовав 11-метровый удар.
ГОЛ! 3:0. Андрей Ярмоленко, 56 мин (пенальти)
1 goal 2 assists for Yarmolenko ⚒️pic.twitter.com/UVIarZo9m2— Shriv⚒️ (@ShrivWHU) September 22, 2020
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Источник — Sport.ua
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