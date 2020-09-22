ВИДЕО. Ярмоленко реализовал пенальти за Вест Хэм в матче Кубка лиги

В первом тайме Андрей также отдал две шикарных голевых передачи

  • 22.09.2020 22:57
  • 3100 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Ярмоленко реализовал пенальти за Вест Хэм в матче Кубка лиги
© Twitter. Андрей Ярмоленко

Сегодня, 22 сентября, проходят матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Вест Хэм» на своем поле громит «Халл Сити» со счетом 3:0.

Украинец Андрей Ярмоленко вышел в основе хозяев поля и за 45 первых минут отдал две шикарных голевых передачи.

А во втором тайме Андрей отличился и сам, четко реализовав 11-метровый удар.

ГОЛ! 3:0. Андрей Ярмоленко, 56 мин (пенальти) 

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Lazio
      Lazio, 22.09.2020 23:25
    +3
    9,9 від SofaScore -мощааа!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.09.2020 23:16
    +4
    Кращий український легіонер. Тренер Вест Хему муділа.
    Ссылка
    Андрій Стадник
    online
      Андрій Стадник, 22.09.2020 23:09
    +12
    Зарево над лугандонією все яркіше. Виверження вулканів наче викид вулканів
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:08
    +9
    Хорошо что на ходу, как раз в сбу понадобится
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:05
    +14
    Ну все, Бойкинюку придется велосипедную шину вставить вместо прямой кишки
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.09.2020 23:01
    +11
    Он реально крут! В сборной уж точно никогда не подводит!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:05
    +14
    Ну все, Бойкинюку придется велосипедную шину вставить вместо прямой кишки
    Ссылка
    Андрій Стадник
    online
      Андрій Стадник, 22.09.2020 23:09
    +12
    Зарево над лугандонією все яркіше. Виверження вулканів наче викид вулканів
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.09.2020 23:01
    +11
    Он реально крут! В сборной уж точно никогда не подводит!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:08
    +9
    Хорошо что на ходу, как раз в сбу понадобится
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.09.2020 23:16
    +4
    Кращий український легіонер. Тренер Вест Хему муділа.
    Ссылка
    Lazio
      Lazio, 22.09.2020 23:25
    +3
    9,9 від SofaScore -мощааа!!!
    Ссылка
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