ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг продлил контракт с Арсеналом

Габонский форвард продлил контракт до 2023 года

  • 15.09.2020 18:49
  • 463 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг продлил контракт с Арсеналом
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Лондонский «Арсенал» официально объявил о том, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг остается в клубе.

31-летний футболист подписал контракт до лета 2023 года. Обамеянг был признан лучшим игроком «Арсенала» в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала».

Отметим, что в прошлом сезоне Обамеянг провел за «Арсенал» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 29 мячей.

 

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Источник — ФК Арсенал Лондон

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.09.2020 19:36
    0
    Обамеянг и Мбаппе лучшие на данный момент нападающие!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.09.2020 19:36
    0
    Обамеянг и Мбаппе лучшие на данный момент нападающие!!!
    Ссылка
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