ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг продлил контракт с Арсеналом

Лондонский «Арсенал» официально объявил о том, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг остается в клубе.
31-летний футболист подписал контракт до лета 2023 года. Обамеянг был признан лучшим игроком «Арсенала» в прошлом сезоне.
Ранее сообщалось, что Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала».
Отметим, что в прошлом сезоне Обамеянг провел за «Арсенал» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 29 мячей.
This is where you belong, Auba ❤️— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020
🤝 @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf
Источник — ФК Арсенал Лондон
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