ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг продлил контракт с Арсеналом

Лондонский «Арсенал» официально объявил о том, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг остается в клубе.

31-летний футболист подписал контракт до лета 2023 года. Обамеянг был признан лучшим игроком «Арсенала» в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала».

Отметим, что в прошлом сезоне Обамеянг провел за «Арсенал» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 29 мячей.

