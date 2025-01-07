Когда Снигур проведет матч 2-го раунда квалификации Australian Open 2025?

8 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) продолжит выступления в квалификации Australian Open 2025.

В 2-м раунде отбора украинка сыграет против представительницы Чехии Барборы Палицовой (WTA 179). Поединок начнется 1-м запуском на корте №6. Ориентировочное время начала игры – 01:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. В 2022 году Дарья проиграла Барборе в четвертьфинале соревнований ITF W60 в Братиславе, а в 2023 взяла реванш в 1-м раунде турнира идентичной категории в Альтенкирхене.

Победительница противостояния в финале квалификации сыграет либо против Анны Каролины Шмидловой (Словакия, WTA 114), либо против Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 144).

На старте отбора Снигур прошла Эмилану Аранго (Колумбия, WTA 170) со счетом 3:6, 7:5, 6:3, а Палицова одолела Симону Вальтерт (Швейцария, WTA 168) – 7:5, 7:6 (7:5).

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