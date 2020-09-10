Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком Арсенала

31-летний форвард лондонского «Арсенала» и национальной сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг близок к подписанию нового контракта с английским клубом.

Обамеянг продлит трудовой договор до 2023 года и станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Ранее шла речь о зарплате в 250 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что в прошлом сезоне Обамеянг провел за «Арсенал» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 29 мячей.

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