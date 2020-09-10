Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком Арсенала

Габонский форвард подпишет трехлетний контракт с лондонским клубом

  • 10.09.2020 14:35
  • 460 просмотров
  • 1 комментарий
Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком Арсенала
© ФК Арсенал Лондон. Пьер-Эмерик Обамеянг

31-летний форвард лондонского «Арсенала» и национальной сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг близок к подписанию нового контракта с английским клубом.

Обамеянг продлит трудовой договор до 2023 года и станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Ранее шла речь о зарплате в 250 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что в прошлом сезоне Обамеянг провел за «Арсенал» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 29 мячей.

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Источник — The Athletic

(1 голос)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 10.09.2020 15:13
    0
    Таким образом он за 3 года заработает 40 миллионов чистой зарплаты и где-то ещё 10-20 миллионов бонусами. В итоге за 15-ти летнюю карьеру футболиста заработает около 150-200 миллионов.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 10.09.2020 15:13
    0
    Таким образом он за 3 года заработает 40 миллионов чистой зарплаты и где-то ещё 10-20 миллионов бонусами. В итоге за 15-ти летнюю карьеру футболиста заработает около 150-200 миллионов.
    Ссылка
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