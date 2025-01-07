Предложение есть. У Роналду появился шокирующий вариант продолжения карьеры

Молдавская «Дачия Букань» сделала предложение португальскому вингеру «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который пока не продлил контракт с саудовским клубом.

«Криштиану Роналду не продлил контракт с Аль-Насром и уже этой зимой будет доступен для предложений. Мы, в Академии Дачия Буюкани, считаем, что лучшее решение для продолжения игровой карьеры – это наш клуб по многим причинам.

Прежде всего ему не придется привыкать к другим цветам, мы продолжаем играть в желто-синем. После окончания карьеры мы обещаем Криштиану место в администрации клуба в качестве международного бренда Амбасадора академии или тренера детских групп (ведь нужно где начинать карьеру, прежде чем ты получишь аналогичную должность в Манчестер Юнайтед или Реале). Криштиану, ждем тебя у себя», – говорится в заявлении клуба.

По итогам 14 туров молдавской Суперлиги Дачия занимает предпоследнее седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду определился с клубом, где продолжит карьеру.