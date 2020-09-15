ВИДЕО. Барселона презентовала Миралема Пьянича

Боснийский хавбек взял себе 8-й номер

  • 15.09.2020 16:37
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ВИДЕО. Барселона презентовала Миралема Пьянича
© ФК Барселона. Миралем Пьянич

Каталонская «Барселона» провела официальную презентацию Миралема Пьянича. Боснийский футболист перебрался в клуб летом из «Ювентуса».

За 30-летнего футболиста каталонцы заплатили 60 миллионов евро. Еще 5 млн евро туринский клуб может получить в качестве бонусов. С «Барселоной» Пьянич подписал контракт на четыре года. Он взял себе 8-й номер в клубе.

Напомним, что Пьянич перебрался в «Барселону» как часть сделки по переходу Артура Мело в «Ювентус». 

В августе Пьянич переболел коронавирусом.

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Источник — ФК Барселона

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