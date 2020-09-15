ВИДЕО. Барселона презентовала Миралема Пьянича

Каталонская «Барселона» провела официальную презентацию Миралема Пьянича. Боснийский футболист перебрался в клуб летом из «Ювентуса».

За 30-летнего футболиста каталонцы заплатили 60 миллионов евро. Еще 5 млн евро туринский клуб может получить в качестве бонусов. С «Барселоной» Пьянич подписал контракт на четыре года. Он взял себе 8-й номер в клубе.

🚪 Welcome to your new home. pic.twitter.com/8826zUPm9j — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2020

Напомним, что Пьянич перебрался в «Барселону» как часть сделки по переходу Артура Мело в «Ювентус».

В августе Пьянич переболел коронавирусом.