В футболке Зидана. Поль Погба показал, как отдыхает в Доминикане
Француз работает над восстановлением физической формы
31-летний французский футболист Поль Погба наслаждается отдыхом в Доминиканской Республике. В социальных сетях он поделился фотографией с морского побережья, на которой был одет в футболку Зинедина Зидана.
Свой пост футболист подписал одним словом: «Медитация».
В настоящее время Поль Погба находится в поисках нового клуба после завершения дисквалификации. Игрок договорился со своим бывшим клубом, «Ювентусом», о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Ранее появлялась информация, что Погба может продолжить карьеру в «Марселе», однако эти слухи не подтвердились. В последнее время пресса активно обсуждает возможный переход футболиста в английский «Фулхэм».
Пока Поль Погба остается свободным агентом и работает над восстановлением физической формы.
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