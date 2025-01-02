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02 января 2025, 21:45 |
480
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В футболке Зидана. Поль Погба показал, как отдыхает в Доминикане

Француз работает над восстановлением физической формы

02 января 2025, 21:45 |
480
0
В футболке Зидана. Поль Погба показал, как отдыхает в Доминикане
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний французский футболист Поль Погба наслаждается отдыхом в Доминиканской Республике. В социальных сетях он поделился фотографией с морского побережья, на которой был одет в футболку Зинедина Зидана.

Свой пост футболист подписал одним словом: «Медитация».

В настоящее время Поль Погба находится в поисках нового клуба после завершения дисквалификации. Игрок договорился со своим бывшим клубом, «Ювентусом», о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Ранее появлялась информация, что Погба может продолжить карьеру в «Марселе», однако эти слухи не подтвердились. В последнее время пресса активно обсуждает возможный переход футболиста в английский «Фулхэм».

Пока Поль Погба остается свободным агентом и работает над восстановлением физической формы.

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Олександр Сільченко Sport.ua
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