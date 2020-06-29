ОФИЦИАЛЬНО. Миралем Пьянич - игрок Барселоны

«Барселона» на официальном сайте объявила о приобретении центрального полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича. Игрок останется в туринской команде до конца этого сезона.
Пьянич обошелся клубу в 60 миллионов евро + 5 миллионов возможных бонусов. 30-летний игрок подписал контракт на 4 года с клаусулой в 400 миллионов евро.
Босниец выступал за «Ювентус» с 2016 года.
Ранее в понедельник «Барселона» продала в «Ювентус» хавбека Артура.
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Источник — ФК Барселона
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Женіть вже врешті цього мудака-Бартомеу!
Навіщо було позбуватися Андреса Іньєсту, в той момент він все одно залишався одним із найкращих півзахисників.
Коротше, мало зрозуміло.
Женіть вже врешті цього мудака-Бартомеу!
Навіщо було позбуватися Андреса Іньєсту, в той момент він все одно залишався одним із найкращих півзахисників.
Коротше, мало зрозуміло.
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