ОФИЦИАЛЬНО. Миралем Пьянич - игрок Барселоны

«Барселона» на официальном сайте объявила о приобретении центрального полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича. Игрок останется в туринской команде до конца этого сезона.

Пьянич обошелся клубу в 60 миллионов евро + 5 миллионов возможных бонусов. 30-летний игрок подписал контракт на 4 года с клаусулой в 400 миллионов евро.

Босниец выступал за «Ювентус» с 2016 года.

Ранее в понедельник «Барселона» продала в «Ювентус» хавбека Артура.