ОФИЦИАЛЬНО. Миралем Пьянич - игрок Барселоны

Каталонский клуб приобрел полузащитника за 60 миллионов

  • 29.06.2020 19:50
  • 5238 просмотров
  • 13 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Миралем Пьянич - игрок Барселоны
© twitter.com/fcbarcelona

«Барселона» на официальном сайте объявила о приобретении центрального полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича. Игрок останется в туринской команде до конца этого сезона.

Пьянич обошелся клубу в 60 миллионов евро + 5 миллионов возможных бонусов. 30-летний игрок подписал контракт на 4 года с клаусулой в 400 миллионов евро.

Босниец выступал за «Ювентус» с 2016 года.

Ранее в понедельник «Барселона» продала в «Ювентус» хавбека Артура.

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Источник — ФК Барселона

(26 голосов)

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Комментарии
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 29.06.2020 23:32
    0
    Наступний ТОП-трансфер Барси - Кун Агуеро як заміна Суаресу!
    Женіть вже врешті цього мудака-Бартомеу!
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 29.06.2020 23:28
    0
    Обмін перспективного молодого Артура на 30-ти річного Пяніча це вершина менеджменту каталонців, вони з часом трансферами просто вражають.
    Навіщо було позбуватися Андреса Іньєсту, в той момент він все одно залишався одним із найкращих півзахисників.
    Коротше, мало зрозуміло.
    Ссылка
    Андрій Петренко
    online
      Андрій Петренко, 29.06.2020 23:06
    0
    мдя,,,смысл,,,,,
    Ссылка
    lexikan 1
      lexikan 1, 29.06.2020 21:06
    +2
    Футбол в квадрате, 29.06.2020 20:34
    Походу Барса хочет собрать всех звезд, кому за 30!)
    Будет скоро каталонская старая синьйора...
    Ссылка
    Senator
      Senator, 29.06.2020 21:02
    0
    Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 20:22
    можно считать как за 30 млн, на футболках тока половину отобьют.
    Ну не такая уж он и звезда, что 30 млн на футболках отбить...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.06.2020 20:34
    +2
    Походу Барса хочет собрать всех звезд, кому за 30!)
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 29.06.2020 20:31
    -1
    Це дуже тупо, Артут Барсі підходив як ніхто, ще й залишитися хотів, тим більше різниця у віці велика
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    88serhiiO
      88serhiiO, 29.06.2020 20:24
    0
    ДеБрюйне, ось футболіст який потрібний Барселоні.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 29.06.2020 20:23
    +8
    А наш пьянич - в Динамо Брест ...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 20:22
    0
    Щетинин Максим, 29.06.2020 19:58
    60 млн евро для игрока которому 30 сомнительная сумма, а клаусула 400 млн вообще выглядит абсурдной, ведь ему не 20 лет.. Но, топ клуб имеет на это право.
    можно считать как за 30 млн, на футболках тока половину отобьют.
    Ссылка
    Andrzej Yarotski
    online
      Andrzej Yarotski, 29.06.2020 20:00
    0
    Устроили обмен Пянич в барсу Артуро в Юве.!!!👍👍👍
    Ссылка
    Щетинин Максим
      Щетинин Максим, 29.06.2020 19:58
    -1
    60 млн евро для игрока которому 30 сомнительная сумма, а клаусула 400 млн вообще выглядит абсурдной, ведь ему не 20 лет.. Но, топ клуб имеет на это право.
    Ссылка
    Yaroslav1107
      Yaroslav1107, 29.06.2020 19:56
    +1
    Да уж! Обменять игрока которому уже 30, на 23х летнего. Гениальный менеджмент!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 29.06.2020 20:23
    +8
    А наш пьянич - в Динамо Брест ...
    Ссылка
    lexikan 1
      lexikan 1, 29.06.2020 21:06
    +2
    Футбол в квадрате, 29.06.2020 20:34
    Походу Барса хочет собрать всех звезд, кому за 30!)
    Будет скоро каталонская старая синьйора...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.06.2020 20:34
    +2
    Походу Барса хочет собрать всех звезд, кому за 30!)
    Ссылка
    Yaroslav1107
      Yaroslav1107, 29.06.2020 19:56
    +1
    Да уж! Обменять игрока которому уже 30, на 23х летнего. Гениальный менеджмент!
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 29.06.2020 23:32
    0
    Наступний ТОП-трансфер Барси - Кун Агуеро як заміна Суаресу!
    Женіть вже врешті цього мудака-Бартомеу!
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 29.06.2020 23:28
    0
    Обмін перспективного молодого Артура на 30-ти річного Пяніча це вершина менеджменту каталонців, вони з часом трансферами просто вражають.
    Навіщо було позбуватися Андреса Іньєсту, в той момент він все одно залишався одним із найкращих півзахисників.
    Коротше, мало зрозуміло.
    Ссылка
    Андрій Петренко
    online
      Андрій Петренко, 29.06.2020 23:06
    0
    мдя,,,смысл,,,,,
    Ссылка
    Senator
      Senator, 29.06.2020 21:02
    0
    Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 20:22
    можно считать как за 30 млн, на футболках тока половину отобьют.
    Ну не такая уж он и звезда, что 30 млн на футболках отбить...
    Ссылка
    88serhiiO
      88serhiiO, 29.06.2020 20:24
    0
    ДеБрюйне, ось футболіст який потрібний Барселоні.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 20:22
    0
    Щетинин Максим, 29.06.2020 19:58
    60 млн евро для игрока которому 30 сомнительная сумма, а клаусула 400 млн вообще выглядит абсурдной, ведь ему не 20 лет.. Но, топ клуб имеет на это право.
    можно считать как за 30 млн, на футболках тока половину отобьют.
    Ссылка
    Andrzej Yarotski
    online
      Andrzej Yarotski, 29.06.2020 20:00
    0
    Устроили обмен Пянич в барсу Артуро в Юве.!!!👍👍👍
    Ссылка
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