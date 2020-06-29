ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала Артура в Ювентус

«Барселона» на официальном сайте объявила о продаже центрального полузащитника Артура в «Ювентус». Игрок перейдет в новую команду после завершения текущего сезона.
За бразильского игрока каталонцы получат 72 миллиона евро + 10 миллионов возможных бонусов.
23-летний Артур выступает за «Барселону» с 2018 года. Провел 72 матча и забил 4 гола.
Ожидается, что вскоре каталонцы объявят о приобретении полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, который ранее прошел медосмотр и договорился об условиях контракта.
Источник — ФК Барселона
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Нужно хоть иногда текст читать, а не только заголовки.
Написано же, что купят Пянича. По сути обмен футболистами. Барса тут даже наверно больше в плюсе.
Нужно хоть иногда текст читать, а не только заголовки.
Написано же, что купят Пянича. По сути обмен футболистами. Барса тут даже наверно больше в плюсе.
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