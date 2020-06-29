ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала Артура в Ювентус

«Барселона» на официальном сайте объявила о продаже центрального полузащитника Артура в «Ювентус». Игрок перейдет в новую команду после завершения текущего сезона.

За бразильского игрока каталонцы получат 72 миллиона евро + 10 миллионов возможных бонусов.

23-летний Артур выступает за «Барселону» с 2018 года. Провел 72 матча и забил 4 гола.

Ожидается, что вскоре каталонцы объявят о приобретении полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, который ранее прошел медосмотр и договорился об условиях контракта.