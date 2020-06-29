ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала Артура в Ювентус

Каталонский клуб получит более 70 миллионов евро

  • 29.06.2020 18:26
  • 1693 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала Артура в Ювентус
© twitter.com/fcbarcelona

«Барселона» на официальном сайте объявила о продаже центрального полузащитника Артура в «Ювентус». Игрок перейдет в новую команду после завершения текущего сезона.

За бразильского игрока каталонцы получат 72 миллиона евро + 10 миллионов возможных бонусов.

23-летний Артур выступает за «Барселону» с 2018 года. Провел 72 матча и забил 4 гола.

Ожидается, что вскоре каталонцы объявят о приобретении полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, который ранее прошел медосмотр и договорился об условиях контракта.

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Источник — ФК Барселона

(14 голосов)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 29.06.2020 19:46
    0
    Stringer Bell, 29.06.2020 18:54
    Ого, походу у Барсы финансовые трудности
    причем сдесь финансовые трудности ?
    Нужно хоть иногда текст читать, а не только заголовки.
    Написано же, что купят Пянича. По сути обмен футболистами. Барса тут даже наверно больше в плюсе.
    Ссылка
    Stringer Bell
      Stringer Bell, 29.06.2020 18:54
    0
    Ого, походу у Барсы финансовые трудности
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 29.06.2020 19:46
    0
    Stringer Bell, 29.06.2020 18:54
    Ого, походу у Барсы финансовые трудности
    причем сдесь финансовые трудности ?
    Нужно хоть иногда текст читать, а не только заголовки.
    Написано же, что купят Пянича. По сути обмен футболистами. Барса тут даже наверно больше в плюсе.
    Ссылка
    Stringer Bell
      Stringer Bell, 29.06.2020 18:54
    0
    Ого, походу у Барсы финансовые трудности
    Ссылка
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