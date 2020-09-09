АПЛ хочет срочно вернуть фанов на трибуны. Иначе потеряет 700 миллионов

Старт сезона АПЛ пройдет без болельщиков на трибунах, однако руководство Лиги надеется, что в Великобритании все-таки разрешат допуск людей на арены.
«Нам срочно нужны болельщики на трибунах, это приоритет номер один. По целому ряду причин, в том числе экономических, социальных и спортивных».
«Нельзя вечно тянуть ситуацию без болельщиков», - считает исполнительный глава АПЛ Ричард Мастерс.
Если весь сезон 2020/21 пройдет без болельщиков, то клубы АПЛ потеряют 700 миллионов фунтов.
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Источник — BBC
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