АПЛ хочет срочно вернуть фанов на трибуны. Иначе потеряет 700 миллионов

Постоянно играть без фанов нельзя

  • 09.09.2020 18:55
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АПЛ хочет срочно вернуть фанов на трибуны. Иначе потеряет 700 миллионов
© bbc

Старт сезона АПЛ пройдет без болельщиков на трибунах, однако руководство Лиги надеется, что в Великобритании все-таки разрешат допуск людей на арены.

«Нам срочно нужны болельщики на трибунах, это приоритет номер один. По целому ряду причин, в том числе экономических, социальных и спортивных».

«Нельзя вечно тянуть ситуацию без болельщиков», - считает исполнительный глава АПЛ Ричард Мастерс.

Если весь сезон 2020/21 пройдет без болельщиков, то клубы АПЛ потеряют 700 миллионов фунтов.

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Источник — BBC

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