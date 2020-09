ФОТО. Интер представил новую резервную форму

Миланский «Интер» представил футболку из третьего комплекта формы на предстоящий сезон-2020/2021.

Футболка имеет полосатый рисунок в черном и сером цветах. На воротнике и рукавах синие окантовки.

Клуб решил разместить эмблему посередине. Напомним, подобная компоновка была особенно популярна в конце 90-х и в начале нулевых.

👕 | THIRD KIT



Black and dark grey horizontal stripes, here's the third jersey for 20/21!



Discover more 👉 https://t.co/dlPcVt06a1@nikefootball pic.twitter.com/qJeZn5hhw3