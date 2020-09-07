ФОТО. Интер представил новую резервную форму

Миланский «Интер» представил футболку из третьего комплекта формы на предстоящий сезон-2020/2021.
Футболка имеет полосатый рисунок в черном и сером цветах. На воротнике и рукавах синие окантовки.
Клуб решил разместить эмблему посередине. Напомним, подобная компоновка была особенно популярна в конце 90-х и в начале нулевых.
👕 | THIRD KIT— Inter (@Inter_en) September 7, 2020
Black and dark grey horizontal stripes, here's the third jersey for 20/21!
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Источник — ФК Интер
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