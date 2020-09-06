Сергей СТАХОВСКИЙ: «Камбэк Чорича – один из лучших в истории»

В пятницу ночью Борна Чорич совершил невероятный камбэк в матче третьего раунда US Open против Стефаноса Циципаса, отыграв 6 матчболов и победив в 5 сетах.
Сергей Стаховский восхищен этим камбэком хорватского теннисиста:
Is it only me or @borna_coric comeback is one of the best you’ve witnessed ???? @usopen #unreal— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) September 6, 2020
«Только мне кажется, или камбек Борны Чорича – один из лучших, который вы когда-либо видели?», - написал Стаховский.
Ранее Стаховский отказался доигрывать матч на турнире в Остраве в знак протеста против некачественного судейства.
Источник — Twitter
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