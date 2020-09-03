Стаховский снялся с матча в знак протеста против некачественного судейства

Украинский теннисист прекратил выступления на турнире в Остраве

  • 03.09.2020 15:41
  • 1383 просмотра
  • 4 комментария
Стаховский снялся с матча в знак протеста против некачественного судейства
© ATP. Сергей Стаховский

Сегодня Сергей Стаховский во втором раунде грунтового челленджера в Остраве в личном разряде встречался с немцем Матсом Мораингом. Матч завершился скандалом.

В четвертом гейме третьего сета Мораинг в первом розыгрыше на своей подаче пробил в аут, но судья ошибочно засчитал очко немецкому теннисисту. В итоге тот гейм Стаховский проиграл и потом, после долгих споров с судьей, снялся с матча в знак протеста.

К тому моменту украинец уступал в третьем сете со счетом 0:4. Матч продолжался 2 часа и 5 минут.

2-й раунд

Матс Мораинг (Германия) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:1, 6:7 (4), 4:0

Вчера Стаховский стартовал с победы в Остраве в парном разряде.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 03.09.2020 16:29
    -1
    Нехай звикають, що українці не потерплять несправедливість,навіть ціною санкцій. Молодець Сергій!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 03.09.2020 16:04
    -6
    Может последовать штраф или исключение из PRO матчей... Зря он так сделал. Проигрывать надо достойно.
    Ай- яй снова " засуживают" только украинцев, убили негра, убили негра?))))
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 03.09.2020 15:54
    -3
    Судью на мыло!)
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    romanchik.8409
      romanchik.8409, 03.09.2020 15:45
    +4
    Не обижайте Деда!!! Сука , ветерана засудили...
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 03.09.2020 15:45
    +4
    Не обижайте Деда!!! Сука , ветерана засудили...
    Ссылка
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