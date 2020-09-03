Стаховский снялся с матча в знак протеста против некачественного судейства

Сегодня Сергей Стаховский во втором раунде грунтового челленджера в Остраве в личном разряде встречался с немцем Матсом Мораингом. Матч завершился скандалом.

В четвертом гейме третьего сета Мораинг в первом розыгрыше на своей подаче пробил в аут, но судья ошибочно засчитал очко немецкому теннисисту. В итоге тот гейм Стаховский проиграл и потом, после долгих споров с судьей, снялся с матча в знак протеста.

К тому моменту украинец уступал в третьем сете со счетом 0:4. Матч продолжался 2 часа и 5 минут.

2-й раунд

Матс Мораинг (Германия) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:1, 6:7 (4), 4:0

Вчера Стаховский стартовал с победы в Остраве в парном разряде.