Острава. Стаховский стартовал с победы в парном разряде

Сегодня Сергей Стаховский с победы стартовал на грунтовом челленджере в чешской Остраве в парном разряде.

В первом раунде украинец вместе со шведом Робертом Линдстедтом в двух сетах обыграл хорватский дуэт братьев-близнецов Ивана и Матея Сабановых. Матч продолжался 1 час и 8 минут.

1-й раунд

Иван Сабанов/Матей Сабанов – Роберт Линдстедт/Сергей Стаховский – 5:7, 1:6

Во втором раунде Стаховский и Линдстедт сыграют с победителями матча Кароль Дзевски/Шимон Валков – Андре Горансо/Гонсалу Оливейра.

Ранее Стаховский стартовал с победы в Остраве и в одиночном разряде.