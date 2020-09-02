Острава. Стаховский стартовал с победы в парном разряде

Украинский теннисист успешно выступает на челленджере в Чехии

  • 02.09.2020 17:29
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Острава. Стаховский стартовал с победы в парном разряде
© БТУ. Сергей Стаховский

Сегодня Сергей Стаховский с победы стартовал на грунтовом челленджере в чешской Остраве в парном разряде.

В первом раунде украинец вместе со шведом Робертом Линдстедтом в двух сетах обыграл хорватский дуэт братьев-близнецов Ивана и Матея Сабановых. Матч продолжался 1 час и 8 минут.

1-й раунд

Иван Сабанов/Матей Сабанов – Роберт Линдстедт/Сергей Стаховский – 5:7, 1:6

Во втором раунде Стаховский и Линдстедт сыграют с победителями матча Кароль Дзевски/Шимон Валков – Андре Горансо/Гонсалу Оливейра.

Ранее Стаховский стартовал с победы в Остраве и в одиночном разряде.

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Источник — Sport.ua

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