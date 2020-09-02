Острава. Стаховский стартовал с победы в парном разряде

Сегодня Сергей Стаховский с победы стартовал на грунтовом челленджере в чешской Остраве в парном разряде.
В первом раунде украинец вместе со шведом Робертом Линдстедтом в двух сетах обыграл хорватский дуэт братьев-близнецов Ивана и Матея Сабановых. Матч продолжался 1 час и 8 минут.
1-й раунд
Иван Сабанов/Матей Сабанов – Роберт Линдстедт/Сергей Стаховский – 5:7, 1:6
Во втором раунде Стаховский и Линдстедт сыграют с победителями матча Кароль Дзевски/Шимон Валков – Андре Горансо/Гонсалу Оливейра.
Ранее Стаховский стартовал с победы в Остраве и в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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