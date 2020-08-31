Острава. Стаховский стартовал с победы

Украинский теннисист вышел во второй раунд

  • 31.08.2020 15:50
  • 236 просмотров
  • 1 комментарий
Острава. Стаховский стартовал с победы
© ATP. Сергей Стаховский

Сегодня Сергей Стаховский в первом раунде грунтового челленджера в чешской Остраве встречался с канадцем Петером Полански.

Восьмой сеяный украинец одержал волевую победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 2 минуты.

1-й раунд

Петер Полански (Канада) – Сергей Стаховский (Украина, 8) – 6:4, 4:6, 3:6

Во втором раунде Стаховский сыграет с победителем матча Матс Мораинг – Ренцо Оливо.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 31.08.2020 15:57
    0
    Стаховский с моим дедом ещё играл в 50 х прошлого столетия...Легенда!
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 31.08.2020 15:57
    0
    Стаховский с моим дедом ещё играл в 50 х прошлого столетия...Легенда!
    Ссылка
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