Острава. Стаховский стартовал с победы

Сегодня Сергей Стаховский в первом раунде грунтового челленджера в чешской Остраве встречался с канадцем Петером Полански.
Восьмой сеяный украинец одержал волевую победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 2 минуты.
1-й раунд
Петер Полански (Канада) – Сергей Стаховский (Украина, 8) – 6:4, 4:6, 3:6
Во втором раунде Стаховский сыграет с победителем матча Матс Мораинг – Ренцо Оливо.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.