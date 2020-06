ВИДЕО. А кто это такой? Анчелотти опозорился на пресс-конференции

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти опозорился во время пресс-конференции, когда не смог ответить на вопрос, почему клуб из Ливерпуля расстался с защитником Люком Гарбаттом.

Журналист задал вопрос: «Не могли бы вы что-то сказать о Люке Гарбатте, который покинул клуб? Он выступал за «Эвертон» на протяжении 11 лет. Почему вы решили расстаться с ним?»

Анчелотти крайне удивился: «А кто это такой?» Затем наставник проконсультировался с сотрудником клуба и признался: «Извините, меня озадачил этот вопрос. Я не знаю».

"Who?" 🤨



Carlo Ancelotti was taken by surprise when asked why Luke Garbutt was leaving Everton after 1⃣1⃣ years at the club...👀 pic.twitter.com/uQttkki2Lx