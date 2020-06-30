ВИДЕО. А кто это такой? Анчелотти опозорился на пресс-конференции

Защитник «Эвертона» Люк Гарбатт провел 11 лет с клубом, часто уходя в аренды

  • 30.06.2020 20:41
  • 4351 просмотр
  • 7 комментариев
ВИДЕО. А кто это такой? Анчелотти опозорился на пресс-конференции
© Twitter. Карло Анчелотти и Люк Гарбатт

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти опозорился во время пресс-конференции, когда не смог ответить на вопрос, почему клуб из Ливерпуля расстался с защитником Люком Гарбаттом.

Журналист задал вопрос: «Не могли бы вы что-то сказать о Люке Гарбатте, который покинул клуб? Он выступал за «Эвертон» на протяжении 11 лет. Почему вы решили расстаться с ним?»

Анчелотти крайне удивился: «А кто это такой?» Затем наставник проконсультировался с сотрудником клуба и признался: «Извините, меня озадачил этот вопрос. Я не знаю».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Jdartra
    online
      Jdartra, 30.06.2020 22:28
    0
    Капитан Врунгель, 30.06.2020 21:36
    Честно говоря - тоже первый раз слышу о таком игроке. Может, он 11 лет на лавке сидел?
    Он 11 лет по арендам ходил у него 5 игр за Эвертон только, последняя в сезоне 14-15
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.06.2020 22:05
    +1
    Прям уж позорник. Он тренер основной команды а не бухгалтер который бабло перечисляет. С чего бы ему знать игрока который 11 лет по арендам играет?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:43
    +2
    Капитан Врунгель, 30.06.2020 21:36
    Честно говоря - тоже первый раз слышу о таком игроке. Может, он 11 лет на лавке сидел?
    британский брат кобина?
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 30.06.2020 21:36
    +3
    Честно говоря - тоже первый раз слышу о таком игроке. Может, он 11 лет на лавке сидел?
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 30.06.2020 21:26
    +4
    ну прям зганьбывся) чуваки, этот тренер - один самых крутых в современности. а кто такой Люк Гарбатт врядли сам жерналист вспомнит через пару месяцев. я, к примеру, первый раз слышу. Может Скайуокер?
    Ссылка
    inoj
      inoj, 30.06.2020 21:23
    -1
    Якось не дуже добре виглядає для свого віку..
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 30.06.2020 20:46
    -2
    старенький уже. пямять не та. зрение и слух подводят.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 30.06.2020 21:26
    +4
    ну прям зганьбывся) чуваки, этот тренер - один самых крутых в современности. а кто такой Люк Гарбатт врядли сам жерналист вспомнит через пару месяцев. я, к примеру, первый раз слышу. Может Скайуокер?
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 30.06.2020 21:36
    +3
    Честно говоря - тоже первый раз слышу о таком игроке. Может, он 11 лет на лавке сидел?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:43
    +2
    Капитан Врунгель, 30.06.2020 21:36
    Честно говоря - тоже первый раз слышу о таком игроке. Может, он 11 лет на лавке сидел?
    британский брат кобина?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.06.2020 22:05
    +1
    Прям уж позорник. Он тренер основной команды а не бухгалтер который бабло перечисляет. С чего бы ему знать игрока который 11 лет по арендам играет?
    Ссылка
    Jdartra
    online
      Jdartra, 30.06.2020 22:28
    0
    Капитан Врунгель, 30.06.2020 21:36
    Честно говоря - тоже первый раз слышу о таком игроке. Может, он 11 лет на лавке сидел?
    Он 11 лет по арендам ходил у него 5 игр за Эвертон только, последняя в сезоне 14-15
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности