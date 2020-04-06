Сегодня, 6 апреля «Бавария» возобновила тренировки, несмотря на карантин.
Игроки занимаются небольшими группами и соблюдают безопасную дистанцию друг от друга:
This morning, Bayern Munich returned to their training ground to work in small groups to respect social distancing pic.twitter.com/8EOpIuhoEe— B/R Football (@brfootball) April 6, 2020
Ранее «Бавария» продлила контракт с главным тренером Хансом-Дитером Фликом.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.