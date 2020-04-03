ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с главным тренером

«Бавария» официально объявили о продлении контракта с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

Новое соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.

Флик возглавил «Баварию» в ноябре прошлого года после отставки Нико Ковача, в тренерский штаб которого он входил.

Сначала 55-летнего специалиста рассматривали в качестве временной фигуры, а затем приняли решение оставить его до конца сезона. Теперь же в Мюнхене, судя по всему, рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с Фликом.

Под руководством Флика «Бавария» одержала 18 побед в 22 матчах и вышла в лидеры чемпионата Германии.

Ранее игроки «Баварии» отказались от 20% своей зарплаты.