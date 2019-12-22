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ОФИЦИАЛЬНО. Флик будет главным тренером Баварии до конца сезона

Мюнхенский клуб решил дать специалисту возможность доработать до лета 2020 года

  • 22.12.2019 13:41
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ОФИЦИАЛЬНО. Флик будет главным тренером Баварии до конца сезона
© Twitter. Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик продолжит исполнять обязанности главного тренера «Баварии» до конца сезона 2019/20.
 
Такое решение в клубе приняли после победы мюнхенцев над «Вольфсбургом» (2:0) в рамках 17-го тура чемпионата Германии.
 
Напомним, что Флик стал и.о. главного тренера «Баварии» в начале ноября, после того как в отставку отправили Нико Ковача.
 
Под руководством Флика «Бавария» провела 10 матчей, одержала 8 побед и дважды уступила.
 
 

Ранее сообщалось, что «Бавария» начала переговоры с Тухелем.

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Источник — ФК Бавария

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