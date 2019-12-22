ОФИЦИАЛЬНО. Флик будет главным тренером Баварии до конца сезона

Ханс-Дитер Флик продолжит исполнять обязанности главного тренера «Баварии» до конца сезона 2019/20.
Такое решение в клубе приняли после победы мюнхенцев над «Вольфсбургом» (2:0) в рамках 17-го тура чемпионата Германии.
Напомним, что Флик стал и.о. главного тренера «Баварии» в начале ноября, после того как в отставку отправили Нико Ковача.
Под руководством Флика «Бавария» провела 10 матчей, одержала 8 побед и дважды уступила.
Hansi #Flick will remain in charge until the end of the season. #MiaSanMia pic.twitter.com/Xxov09ujFi— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 22, 2019
Ранее сообщалось, что «Бавария» начала переговоры с Тухелем.
Источник — ФК Бавария
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