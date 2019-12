ОФИЦИАЛЬНО. Флик будет главным тренером Баварии до конца сезона

Ханс-Дитер Флик продолжит исполнять обязанности главного тренера «Баварии» до конца сезона 2019/20.

Такое решение в клубе приняли после победы мюнхенцев над «Вольфсбургом» (2:0) в рамках 17-го тура чемпионата Германии.

Напомним, что Флик стал и.о. главного тренера «Баварии» в начале ноября, после того как в отставку отправили Нико Ковача.

Под руководством Флика «Бавария» провела 10 матчей, одержала 8 побед и дважды уступила.

Hansi #Flick will remain in charge until the end of the season. #MiaSanMia pic.twitter.com/Xxov09ujFi