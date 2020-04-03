Футболисты Баварии откажутся от 20% зарплаты

Немецкий клуб борется с кризисом, который был вызван пандемией коронавируса

  • 03.04.2020 14:05
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Футболисты Баварии откажутся от 20% зарплаты
© ФК Бавария Мюнхен. Оливер Кан

Член правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан заявил, что игроки и руководство клуба выразили готовность отказаться от 20% зарплаты, чтобы помочь «Баварии» справится с кризисом, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20% своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо. Таким образом они демонстрируют: мне не все равно, что происходит с моим работодателем, с другими работниками. Для нас как руководителей клуба приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о «Баварии» как о семье», — отметил Кан.

По состоянию на 14:00 3-го апреля Германия занимает четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом — их уже более 85-ти тысяч человек. Более 1 тысячи пациентов скончались.

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Источник — ФК Бавария

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