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Германия
23 ноября 2024, 11:32 | Обновлено 23 ноября 2024, 11:51
355
0

Больше 100 миллионов. Бавария готова отдать круглую сумму за звезду Байера

Флориан Вирц является предметом интереса для множества топ-клубов

23 ноября 2024, 11:32 | Обновлено 23 ноября 2024, 11:51
355
0
Больше 100 миллионов. Бавария готова отдать круглую сумму за звезду Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Немецкий полузащитник «Байера» Флориан Вирц привлекает внимание «Баварии», «Реала» и «Манчестер Сити», сообщает Sky Sport.

Представители 21-летнего игрока уже проводили переговоры с мадридской стороной. «Бавария» же готова заплатить 100 и больше миллионов евро за то, чтобы Вирц стал игроком мюнхенцев. Руководство хочет видеть дуэт Мусиалы и Флориана в клубе. Для совершения трансфера, который обойдется немецкому гранду минимум в 100 миллионов, необходимо собрать деньги, так что, вполне вероятно, что летом часть игроков покинет клуб.

«Байер» же не горит желанием продавать свою главную звезду прямому конкуренту, потому отдает предпочтение трансферу игрока в другой чемпионат.

В текущем сезон Флориан Вирц сыграл 17 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

Хет-трик Кейна помог «Баварии» одолеть «Аугсбург».

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Данііл Киріяка Источник: Sky Sports
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