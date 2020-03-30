Роналду призвал придерживаться карантина, хотя сам его нарушил

Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в Твиттере выступил с заявлением, в котором призвал всех придерживаться карантина:
In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.🙏🏽❤️🌈 #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2020
«В этот трудный для всего мира момент давайте будем благодарны за то, что действительно важно – наше здоровье, наша семья, наши близкие.
Оставайтесь дома! Давайте поможем всем работникам здравоохранения, которые борются за спасение жизней».
Сегодня утром журналисты поймали самого Роналду с семьей на нарушении правил карантина.
Источник — Twitter
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Роналду вийшов з свого будинку коли минуло більше чим 14днів тобто відбув ізоляцію з Італії і нікого не зміг заразити.
А вийшов навколо свого будинку.
Роналду вийшов з свого будинку коли минуло більше чим 14днів тобто відбув ізоляцію з Італії і нікого не зміг заразити.
А вийшов навколо свого будинку.
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