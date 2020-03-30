Роналду призвал придерживаться карантина, хотя сам его нарушил

Форвард «Ювентуса» выступил с заявлением

  • 30.03.2020 18:36
  • 538 просмотров
  • 2 комментария
Роналду призвал придерживаться карантина, хотя сам его нарушил
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в Твиттере выступил с заявлением, в котором призвал всех придерживаться карантина:

«В этот трудный для всего мира момент давайте будем благодарны за то, что действительно важно – наше здоровье, наша семья, наши близкие.

Оставайтесь дома! Давайте поможем всем работникам здравоохранения, которые борются за спасение жизней».

Сегодня утром журналисты поймали самого Роналду с семьей на нарушении правил карантина.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 30.03.2020 19:13
    0
    JohnNeuman, 30.03.2020 18:49
    Мля, сам Рональду карантин нарушает, люди тысячами мрут как мухи, а ему хоть бы что. Куда мир катится ёлы палы, капеееец...
    Ти повірив спірт юа?
    Роналду вийшов з свого будинку коли минуло більше чим 14днів тобто відбув ізоляцію з Італії і нікого не зміг заразити.
    А вийшов навколо свого будинку.
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 30.03.2020 18:49
    -1
    Мля, сам Рональду карантин нарушает, люди тысячами мрут как мухи, а ему хоть бы что. Куда мир катится ёлы палы, капеееец...
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 30.03.2020 19:13
    0
    JohnNeuman, 30.03.2020 18:49
    Мля, сам Рональду карантин нарушает, люди тысячами мрут как мухи, а ему хоть бы что. Куда мир катится ёлы палы, капеееец...
    Ти повірив спірт юа?
    Роналду вийшов з свого будинку коли минуло більше чим 14днів тобто відбув ізоляцію з Італії і нікого не зміг заразити.
    А вийшов навколо свого будинку.
    Ссылка
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