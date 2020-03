Роналду призвал придерживаться карантина, хотя сам его нарушил

Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в Твиттере выступил с заявлением, в котором призвал всех придерживаться карантина:

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.🙏🏽❤️🌈 #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW