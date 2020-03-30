ФОТО. Роналду нарушил режим карантина в Португалии

На время пандемии коронавируса Криштиану Роналду отправился к себе на родину, в Португалию.

Сегодня утром журналисты поймали Роналду на том, что он нарушил режим карантина. Вместе с подругой Джорджиной Родригес и детьми он вышел на прогулку:

Quarantine day 18:

Cristiano Ronaldo 👧🏃 pic.twitter.com/breM7yvhJM — Sheikh Sab ⛹️ (@00900_78601) March 30, 2020

Ранее Роналду отказался от части зарплаты из-за коронавируса.