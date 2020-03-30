ФОТО. Роналду нарушил режим карантина в Португалии

На время пандемии коронавируса Криштиану Роналду отправился к себе на родину, в Португалию.
Сегодня утром журналисты поймали Роналду на том, что он нарушил режим карантина. Вместе с подругой Джорджиной Родригес и детьми он вышел на прогулку:
Quarantine day 18:— Sheikh Sab ⛹️ (@00900_78601) March 30, 2020
Cristiano Ronaldo 👧🏃 pic.twitter.com/breM7yvhJM
Ранее Роналду отказался от части зарплаты из-за коронавируса.
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Источник — Twitter
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