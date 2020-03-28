Роналду отказался от части зарплаты из-за карантина

В связи с карантином многие футбольные клубы терпят убытки.

Легенды «Ювентуса», Джорджо Кьеллини и Джанлуиджи Буффон, добровольно отказались от части своей зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями.

Их инициативу поддержал и Криштиану Роналду. Он отказался от 3,8 миллиона евро своей зарплаты в «Ювентусе». Суммарно в год Роналду получает 31 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что Роналду является самым дорогим игроком мира старше 34 лет.