ФОТО. Роналду — самый дорогой игрок в мире старше 34-х лет

35-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду считается самым дорогим футболистом мира в возрасте 34+. Роналду оценивается в €75 миллионов.

На втором месте списка 34-летний вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер, который оценивается в €18 миллионов.

Третье место делят 34-летний испанский хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва и 34-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала Лука Модрич. Оба оцениваются в €15 миллионов.