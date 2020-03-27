ФОТО. Роналду — самый дорогой игрок в мире старше 34-х лет

35-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду считается самым дорогим футболистом мира в возрасте 34+. Роналду оценивается в €75 миллионов.
На втором месте списка 34-летний вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер, который оценивается в €18 миллионов.
Третье место делят 34-летний испанский хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва и 34-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала Лука Модрич. Оба оцениваются в €15 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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