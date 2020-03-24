Авторитетный портал WhoScored составил символическую сборную Лиги чемпионов по состоянию на сегодняшний день.
В списке лучших игроков по позиция оказались сразу три игрока мюнхенской «Баварии», остальные клубы представлены не более чем одним исполнителем.
Символическая сборная ЛЧ выглядит следующим образом:
вратарь: Кейлор Навас (ПСЖ),
защитники: Хуан Куадрадо («Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»), Дайо Упамекано («РБ Лейпциг»), Николас Тальяфико («Аякс»).
полузащитники: Лионель Месси («Барселона»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Тони Кроос («Реал Мадрид»), Серж Гнабри («Бавария»),
нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»).
Ранее сообщалось, что УЕФА перенес финал Лиги чемпионов на неопределенный срок.
Champions League Team of the Season so far— WhoScored.com (@WhoScored) March 24, 2020
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Источник — WhoScored.com
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