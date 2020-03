Авторитетный портал WhoScored составил символическую сборную Лиги чемпионов по состоянию на сегодняшний день.

В списке лучших игроков по позиция оказались сразу три игрока мюнхенской «Баварии», остальные клубы представлены не более чем одним исполнителем.

Символическая сборная ЛЧ выглядит следующим образом:

вратарь: Кейлор Навас (ПСЖ),

защитники: Хуан Куадрадо («Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»), Дайо Упамекано («РБ Лейпциг»), Николас Тальяфико («Аякс»).

полузащитники: Лионель Месси («Барселона»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Тони Кроос («Реал Мадрид»), Серж Гнабри («Бавария»),

нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Ранее сообщалось, что УЕФА перенес финал Лиги чемпионов на неопределенный срок.



Champions League Team of the Season so far



Full write up 👉 https://t.co/XruRJtkLtW pic.twitter.com/C2tE8llKDy