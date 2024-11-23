Лигочемпионский футбол. У Зинченко может появится новый звездный партнер
«Арсенал» попытается подписать Александера Исака
Шведский форвард «Ньюкасл» Александер Исак привлекает внимание «Арсенала», сообщает GivemeSport.
Руководство «канониров» считает, что 25-летнего нападающего можно будет переманить в клуб, если предложить ему игру в Лиге чемпионов. Вероятен трансфер посреди сезона, ибо новое соглашение между «сороками» и шведом так и не было подписано. Исак ставит в приоритет не деньги, которые могут предложить в «Ньюкасле», а футбольные амбиции, которые он видит в «Арсенале».
В «Арсенале» выступает украинский защитник Александр Зинченко.
В текущем сезоне Александер Исак провел 11 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
Вингер «Арсенала» ведет переговоры по новому контракту.
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