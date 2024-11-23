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Англия
23 ноября 2024, 12:22 | Обновлено 23 ноября 2024, 12:34
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0

Лигочемпионский футбол. У Зинченко может появится новый звездный партнер

«Арсенал» попытается подписать Александера Исака

23 ноября 2024, 12:22 | Обновлено 23 ноября 2024, 12:34
400
0
Лигочемпионский футбол. У Зинченко может появится новый звездный партнер
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский форвард «Ньюкасл» Александер Исак привлекает внимание «Арсенала», сообщает GivemeSport.

Руководство «канониров» считает, что 25-летнего нападающего можно будет переманить в клуб, если предложить ему игру в Лиге чемпионов. Вероятен трансфер посреди сезона, ибо новое соглашение между «сороками» и шведом так и не было подписано. Исак ставит в приоритет не деньги, которые могут предложить в «Ньюкасле», а футбольные амбиции, которые он видит в «Арсенале».

В «Арсенале» выступает украинский защитник Александр Зинченко.

В текущем сезоне Александер Исак провел 11 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Вингер «Арсенала» ведет переговоры по новому контракту.

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Данііл Киріяка Источник: GiveMeSport
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