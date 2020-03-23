ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отложил проведение финалов еврокубков

Рабочая группа уже работает над переформатированием календаря

  • 23.03.2020 20:10
  • 1473 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отложил проведение финалов еврокубков
© УЕФА

УЕФА официально принял решение отложить финалы еврокубковых турниров, которые были первоначально запланированы на май 2020 года.
 
Решение связано с распространением коронавируса (COVID-19) в Европе.

Таким образом, отложены будут следующие матчи: 

  • Финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин
  • Финал Лиги Европы УЕФА
  • Финал Лиги чемпионов УЕФА

Сообщается, что на данный момент неизвестно, когда будут сыграны эти матчи. На прошлой неделе была создана рабочая группа под председательством президента УЕФА Александера Чеферина, которая проанализирует имеющиеся варианты. Группа уже приступила к рассмотрению календаря.

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 23.03.2020 20:19
    0
    зелин свинарчук предложил по скайпу. попробуйте
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 23.03.2020 20:19
    0
    зелин свинарчук предложил по скайпу. попробуйте
    Ссылка
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