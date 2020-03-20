План B и план C. УЕФА назвал три возможных даты окончания текущего сезона

Сегодня, 20 марта, рабочая группа УЕФА предложила всем федерациям, лигам и клубам Европы целых три варианта календаря этого сезона.

Первоначально речь шла о том, чтобы завершить все внутренние чемпионаты, розыгрыши кубков и еврокубков, а также плей-офф Лиги наций (для определения оставшихся участников Евро-2020) до 30 июня. Затем, судя по всему, возникли большие сомнения в возможности соблюсти такой график.

Теперь на всякий случай для обсуждения и анализа предложены еще два варианта. В УЕФА рассматривают возможность завершить сезон до 31 июля или до 31 августа. В такой ситуации новый сезон придется начинать намного позже обычного.

Кроме того, в ближайшее время в срочном порядке необходимо разработать общее решение проблемы контрактов, которые у ряда футболистов завершаются в мае или июне, а также найти компромисс с телевещателями.