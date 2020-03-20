План B и план C. УЕФА назвал три возможных даты окончания текущего сезона

Сезон может завершиться 30 июня или 31 июля или 31 августа

  • 20.03.2020 20:42
  • 1514 просмотров
  • 1 комментарий
План B и план C. УЕФА назвал три возможных даты окончания текущего сезона
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Сегодня, 20 марта, рабочая группа УЕФА предложила всем федерациям, лигам и клубам Европы целых три варианта календаря этого сезона.

Первоначально речь шла о том, чтобы завершить все внутренние чемпионаты, розыгрыши кубков и еврокубков, а также плей-офф Лиги наций (для определения оставшихся участников Евро-2020) до 30 июня. Затем, судя по всему, возникли большие сомнения в возможности соблюсти такой график.

Теперь на всякий случай для обсуждения и анализа предложены еще два варианта. В УЕФА рассматривают возможность завершить сезон до 31 июля или до 31 августа. В такой ситуации новый сезон придется начинать намного позже обычного.

Кроме того, в ближайшее время в срочном порядке необходимо разработать общее решение проблемы контрактов, которые у ряда футболистов завершаются в мае или июне, а также найти компромисс с телевещателями.

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Источник — Спорт-Экспресс в России

(10 голосов)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 20.03.2020 21:01
    +1
    Это все ни о чем пока не будет ясно когда именно будут возобновлены соревнования. Если в июне- то принципе в июнь-июль при желании можно уложиться, а в ближайшем еврокубковом году тогда просто не делать зимнюю паузу.
    А если оно до августа-октября минимум затянется?Тогда реально просто надо этот год признать незаконченным и все.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 20.03.2020 21:01
    +1
    Это все ни о чем пока не будет ясно когда именно будут возобновлены соревнования. Если в июне- то принципе в июнь-июль при желании можно уложиться, а в ближайшем еврокубковом году тогда просто не делать зимнюю паузу.
    А если оно до августа-октября минимум затянется?Тогда реально просто надо этот год признать незаконченным и все.
    Ссылка
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