ВИДЕО. Сын Месси празднует забитый гол так же, как отец

Жена Лионеля Месси, Антонелла Роккуццо, выложила в своем Инстаграме милое видео, на котором их сын Матео забивает гол и празднует его точно так же, как и папа:
Mateo Messi celebrating like his dad is still one of the cutest things you'll see 🙌— ESPN UK (@ESPNUK) March 20, 2020
(via antonelaroccuzzo/Instagram) pic.twitter.com/px4re3ze2R
Ранее сообщалось о том, что Месси останется в «Барселоне» только если в команду вернется Неймар.
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Источник — Instagram
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