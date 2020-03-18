Месси останется в Барселоне только в случае возвращения Неймара

32-летний форвард «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси намерен покинуть каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.
Месси несчастлив в команде и недоволен текущим положением дел. Форвард намерен воспользоваться пунктом в контракте, согласно которому каждый год 30 июня он может разорвать соглашение.
Возвращение Неймара, выступающего за ПСЖ, является единственным вариантом, при котором Месси останется в команде. Бразилец выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.
Отметим, что в этом сезоне Месси провел за клуб 31 матч, в которых забил 24 гола и сделал 16 результативных передач.
Источник — El Confidencial
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