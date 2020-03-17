Кубок африканских наций перенесен из-за коронавируса

Африканская конфедерация футбола официально объявила о переносе Кубка африканских наций-2020:
🚨 BREAKING: #TotalCHAN2020 postponed. Official statement 👇 pic.twitter.com/pLOVXr28xe— CAF (@CAF_Online) March 17, 2020
Причиной переноса турнира является все тот же коронавирус.
Кубок африканских наций-2020 должен был пройти в Камеруне с 4 по 25 апреля. Когда состоится турнир – пока не известно.
Ранее УЕФА приняла решение перенести чемпионат Европы на 2021 год.
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Источник — Twitter
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