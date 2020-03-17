Кубок африканских наций перенесен из-за коронавируса

Африканская конфедерация футбола официально объявила о переносе Кубка африканских наций-2020:

Причиной переноса турнира является все тот же коронавирус.

Кубок африканских наций-2020 должен был пройти в Камеруне с 4 по 25 апреля. Когда состоится турнир – пока не известно.

Ранее УЕФА приняла решение перенести чемпионат Европы на 2021 год.