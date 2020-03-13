В субботу, 14-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» будет принимать «Мариуполь». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена» и начнется в 17:00.

Днепровский и мариупольский коллективы завершили первый этап чемпионата Украины с одинаковым количеством набранных очков. Азовцы до последнего боролись за возможность оказаться в лучшей шестерке, но именно «Днепр-1» не позволил команде Александра Бабича выполнить эту задачу. В прошлое воскресенье «Мариуполь» потерпел фиаско на «Днепр-Арене», уступив хозяевам поля со счетом 0:3. При этом мариупольцы заканчивали встречу ввосьмером: красные карточки получили Чоботенко, Яворский и Игнатенко. После болезненного поражения азовцы несколько улучшили себе настроение, пробившись в полуфинал Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Мариуполь».