23-й тур
Днепр-1
:
Мариуполь
14.03.2020 17:00

Днепр-1 – Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 23-го тура чемпионата Украины

  • 13.03.2020 15:40
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Днепр-1 – Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© СК Днепр-1

В субботу, 14-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» будет принимать «Мариуполь». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена» и начнется в 17:00.

Днепровский и мариупольский коллективы завершили первый этап чемпионата Украины с одинаковым количеством набранных очков. Азовцы до последнего боролись за возможность оказаться в лучшей шестерке, но именно «Днепр-1» не позволил команде Александра Бабича выполнить эту задачу. В прошлое воскресенье «Мариуполь» потерпел фиаско на «Днепр-Арене», уступив хозяевам поля со счетом 0:3. При этом мариупольцы заканчивали встречу ввосьмером: красные карточки получили Чоботенко, Яворский и Игнатенко. После болезненного поражения азовцы несколько улучшили себе настроение, пробившись в полуфинал Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Мариуполь».

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Источник — Sport.ua

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