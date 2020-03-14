Днепр-1 - Мариуполь - 2:0. Видео голов и обзор матча

Фрагменты матча УПЛ между «Днепром-1» и «Мариуполем», который завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Лучшие моменты матча Днепр-1 - Мариуполь
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
|64'
|ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Хобленко (Днепр-1).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.