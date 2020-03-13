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Мариуполь
14.03.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Мариупольцы едут в Днепр за реваншем

  • 13.03.2020 20:56
  • 591 просмотр
  • 1 комментарий
Днепр-1 – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В субботу, 14 марта, состоится поединок 23 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» будет принимать «Мариуполь». Обе команды возглавляют вторую шестерку Премьер-лиги, занимая соответственно седьмое и восьмое места с одинаковым количеством очков - 25. Похоже, именно они и разыграют единственную путевку в плей-офф за право играть в еврокубках.

Только шесть дней прошло с их последней встречи, в которой хозяева без шансов переиграли азовцев (3:0). Можно не сомневаться, что команда Александра Бабича выйдет на поле «Днепр-Арены» крайне мотивированной, с желанием взять реванш за разгромное поражение в прошлом туре. Но и днепряне теперь должны доказывать свои турнирные амбиции положительными результатами. Большим минусом для хозяев станет отсутствие поддержки своих болельщиков, ведь, как известно, все матчи Премьер-лиги по 3 апреля пройдут без зрителей.

Среди других изменений, которые понесли команды накануне игры, стоит отметить кадровые. В поединке 14 марта не помощник «Днепру-1» Сергей Кравченко, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек. Еще несколько футболистов, в частности Игорь Когут, имеют повреждения, и их участие под большим вопрос. В то же время вернутся в состав Ди Франко и Назаренко - они отбыли дисквалификацию.

Но больше всего кадровых потерь имеет команда Бабича. Из-за удаления в предыдущем матче не сыграют два центрбека Сергей Яворский и Сергей Чоботенко, а также опорный хавбек Даниил Игнатенко. Также из-за дисквалификации не поможет мариупольцам атакующий полузащитник Дмитрий Мишнев. А если вспомнить, что в лазарете находятся травмированы Худжамов, Быков и Танковский, то тренерскому штабу азовцев нужно будет «поломать» голову над тем, кем заменить этих исполнителей.

На этой неделе, в среду, «Мариуполь» играл кубковый матч против второлигового «Альянса», в котором переиграл своих соперников со счетом 4:2. Поэтому, у мариупольцем, в отличие от днепрян, будет меньше времени на восстановление, ведь играть на третий день после игры на Кубок Украины.

В первой части чемпионата команды между собой сыграли два матча, в которых одержали по одной победе. Явными фаворитами предстоящего матча являются хозяева поля. С начала обновления весенней части чемпионата в лучшей игровой форме находятся днепряне, которые набрали семь очков в четырех поединках, а мариупольцы только три.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Клищук – Полевой, Логинов, Сваток, Адамюк, Чичиков, Ди Франко, Вакулко, Булеца, Хобленко, Супряга.

«Мариуполь»: Гальчук – Корниенко, Муравский, Сагуткин, Полегенько, Чех, Федорчук, Путря, Кулаков, Топалов, Фомин.

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14 марта, суббота

«Днепр-1» – «Мариуполь»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
ДНЕПР-1 — МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 13.03.2020 21:28
    0
    С такими траблами в составе Мариуполя Днепр должен выносить в одну калитку азовцев
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 13.03.2020 21:28
    0
    С такими траблами в составе Мариуполя Днепр должен выносить в одну калитку азовцев
    Ссылка
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